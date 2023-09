Família é resgatada pelo telhado de casa em vale do Taquari, região mais afetada no RS; veja vídeo

Curitiba

Uma família que teve a casa atingida pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul foi resgatada de helicóptero pelo telhado da residência, que fica na zona rural do município de Arroio do Meio, no Vale do Taquari.

Mulher e bebê são resgatados de telhado por helicóptero em Roca Sales (RS) - Reprodução/PRF

Um vídeo divulgado pelo Batalhão de Aviação da Brigada Militar mostra uma equipe retirando as pessoas da casa, que foi completamente invadida pela água até o telhado.

O resgate aconteceu por volta das 8h30 desta terça-feira (5), enquanto a aeronave sobrevoava a região do rio Taquari.

Policiais militares desceram do helicóptero através de um cabo, que foi amarrado nas vítimas, para transportá-las a um local seguro.

Seis pessoas da mesma família foram resgatadas na casa. Outras famílias foram socorridas da mesma forma pelas equipes do Batalhão de Aviação ao longo desta terça.

O vale do Taquari, que é formado por 40 municípios do Rio Grande do Sul, fica na região central do estado e foi a área mais afetada pelas chuvas de segunda, de acordo com o governador Eduardo Leite (PSDB).

"Os rios subiram de uma forma surpreendente. Nunca vimos algo assim", disse Leite, na tarde desta terça (5), durante sua passagem pela região.

Leite esteve na cidade de Lajeado, cerca de 10 km de Arroio do Meio, e onde um resgate também feito com apoio de aeronave acabou fracassando.

Segundo o governador, uma mulher estava quase chegando na aeronave quando o cabo que a segurava se rompeu. Ela morreu ao cair no rio Taquari. O nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades. O socorrista que fazia o resgate ficou ferido, mas não corre risco de vida.

A prefeitura de Lajeado disse que mais de 500 pessoas precisaram ser resgatadas e acolhidas com a cheia do rio Taquari. As famílias estão abrigadas no Parque do Imigrante, no Ginásio da Associação de Moradores dos bairros Montanha e Conservas, e no Centro Esportivo Municipal, no bairro São Cristóvão.

Boletim divulgado por volta das 16h30 desta terça pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul registrava 1.650 pessoas desabrigadas e 2.984 pessoas desalojadas em todo o estado. Em todo o estado, 21 pessoas morreram em decorrência das chuvas.