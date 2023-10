RS tem população mais velha do país, e RR, a mais nova; veja como fica cada estado

São Paulo

Os dados do Censo Demográfico 2022 sobre a proporção da população brasileira por faixa etária, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o Rio Grande do Sul é a unidade federativa com o maior número de habitantes com 65 anos ou mais, totalizando 14%.

Mesmo assim, esse número não supera os mais jovens, que são 18%.

No lado oposto está Roraima, que possui 29% de sua população entre 0 e 14 anos e apenas 5% de 65 anos ou mais, ao lado do Amapá.

O Rio Grande do Sul possui 14% de sua população com 65 anos ou mais, o estado com a maior proporção de habitantes nessa faixa etária

Confira abaixo a proporção em todas unidades da federação: