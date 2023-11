São Paulo se despede do calorão com tempestades e ventos fortes

São Paulo

A chegada de uma frente fria, entre o fim da tarde e o começo da noite deste sábado (18), promete interromper a sequência de calor em São Paulo —a capital paulista, por exemplo, deve ter o 11º dia com temperaturas acima de 30°C. E também provocar tempestades e ventos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor forte, combinado com o aumento de umidade e ventos em altos níveis, vai potencializar ocorrências de temporais, com rajadas de vento e queda de granizo em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

Banhistas aproveitam o calor na Praia de Enseada, no Guarujá; cidade da Baixada Santista tem previsão de temperatura máxima acima dos 40ºC neste sábado (18) - Adriano Vizoni - 23.set.23/Folhapress

De acordo com o órgão, é grande a chance de temporais neste sábado, com rajadas de vento —que podem variar de 80 km/h a 100 km/h.

Por causa da virada do tempo foi criado um gabinete de crise no estado, que tem a Defesa Civil à frente. Participam do grupo Corpo de Bombeiros, empresas de saneamento e energia, e outros brigadistas.

"O intuito é ficar de prontidão, principalmente no sábado, para que possamos atuar conjuntamente, se preciso", afirmou o capitão Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil.

A recomendação é que se cancele eventos em ambientes abertos por causa da chuva e do vento.

O gabinete de crise surge a partir dos reflexos da tempestade da chuva do último dia 3, quando somente os bombeiros receberam mais de mil ligações para quedas de árvores e 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, o sábado ainda será muito quente no estado de São Paulo, com temperaturas acima de 40ºC, principalmente no litoral.

Em Santos, na Baixada Santista, a previsão é de até 43ºC— mas com chuva e vento no fim do dia.

Em Bertioga, também na Baixada Santista, o Inmet alerta para tendência de se chegar a 45ºC no meio da tarde. No litoral norte, a previsão é de 46ºC em Caraguatatuba.

Na cidade de São Paulo, a máxima prevista para o inicio da tarde deste sábado é de 37°C.

A nebulosidade, afirma Pegorin, vai aumentar ao longo do dia e há a possibilidade de pancadas de chuva e raios, O ar muito quente e a chegada da frente fria, explica, deverá facilitar a formação de nuvens carregadas que podem provocar tempestades.

Conforme o meteorologista Michael Pantera, do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, as rajadas de vento podem superar a velocidade de 60 km/h e há potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na capital paulista.

Para o litoral, a Marinha emitiu alertas para ventos fortes de até 75 km/h no sábado, na faixa entre Itajaí (SC) e Angra dos Reis (RJ).

O calorão dá uma trégua e a máxima cai para 25ºC no domingo no município de São Paulo.

Segundo Pegorin, a frente fria deve avançar em direção ao Rio de Janeiro, mas áreas de nuvens deverão permanecer no estado e o domingo pode ter temperaturas mais amenas, mas com pancadas de chuva durante todo o dia.

"Há risco de chuva forte em todas as regiões, com raios e vento no domingo", alerta.

Na segunda-feira (20), feriado em várias cidades, como em São Paulo, a previsão é de muita nebulosidade, também com pancadas de chuva. Na capital paulista, a temperatura máxima deve chegar a 23ºC.

VEJA COMO FICA A PREVISÃO DO TEMPO NO FERIADÃO EM SP

Município Sábado (18) Domingo (19) Segunda (20) São Paulo 25ºC/37ºC (chove) 19ºC/25ºC (chove) 18ºC/23ºC (chove) Baixada Santista Bertioga 22ºC/45ºC (chove) 17ºC/28ºC (chove) 18ºC/25ºC (chove) Guarujá 25ºC/44ºC (chove) 23ºC/27ºC (chove) 23ºC/26ºC (chove) Santos 23ºC/43ºC (chove) 17ºC/27ºC (chove) 19ºC/26ºC (chove) Praia Grande 24ºC/43ºC (chove) 20ºC/27ºC (chove) 21ºC/25ºC (chove) Litoral Norte Caraguatatuba 23ºC/46ºC (chove) 19ºC/31ºC (chove) 19ºC/27ºC (chove) Ilhabela 24ºC/41ºC (chove) 20ºC/30ºC (chove) 20ºC/26ºC (chove) São Sebastião 22ºC/42ºC (chove) 18ºC/29ºC (chove) 19ºC/27ºC (chove) Ubatuba 23ºC/43ºC (chove) 17ºC/27ºC (chove) 17ºC/29ºC (chove) Interior Araçatuba 26ºC/38ºC (chove) 22ºC/37ºC (chove) 21ºC/34ºC (chove) Araraquara 24ºC/35ºC (chove) 21ºC/34ºC (chove) 21ºC/33ºC (chove) Barretos 25ºC/36ºC (chove) 22ºC/37ºC (chove) 22ºC/34ºC (chove) Bauru 24ºC/35ºC (chove) 20ºC/33ºC (chove) 20ºC/31ºC (chove) Campinas 23ºC/37ºC (chove) 19ºC/32ºC (chove) 18ºC/30ºC (chove) Presidente Prudente 26ºC/38ºC (chove) 23ºC/35ºC (chove) 21ºC/33ºC (chove) Ribeirão Preto 25ºC/36ºC (chove) 21ºC/34ºC (chove) 21ºC/32ºC (chove) São José do Rio Preto 26ºC/36ºC (chove) 22ºC/35ºC (chove) 23ºC/30ºC (chove) São José dos Campos 22ºC/39ºC (chove) 16ºC/33ºC (chove) 16ºC/28ºC (chove)

Fonte: Inmet