SP mantém alerta para efeitos de possível tempestade; Itapeva e Barretos têm queda de árvores

São Paulo

Ao menos quatro cidades paulistas registraram ocorrências decorrentes da chuva e de rajadas de vento deste sábado (18), segundo o governo do estado. Entre elas estão quedas de árvores e desabamentos. Além disso, houve interdição de rodovias estaduais.

A Defesa Civil disse que se mantém em prontidão até este domingo (19) por causa da previsão de tempestades com rajadas de vento intensas, tanto na Grande São Paulo, quanto no litoral e interior do estado.

Na cidade de São Paulo, neste sábado não houve registro de estragos ligados a chuva, segundo o Corpo de Bombeiros. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) deixou a cidade em estado de atenção para alagamentos das 21h12 às 22h55.

Próximo às 21h, o órgão da prefeitura apontava que áreas de instabilidade provocavam pancadas de chuva em alguns municípios da Grande São Paulo, como Cotia, Itapevi e Taboão da Serra.

Gabinete de crise de chuva no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo - Ronny Santos - 17.nov.2023/Folhapress

A previsão de tempestade levou à mobilização de uma força-tarefa entre órgãos municipais e estaduais para minimizar os possíveis impactos das chuvas após uma semana de calor recorde.

Há previsão de ventos de até 60 km/h, de acordo com a Defesa Civil. Ventos intensos, segundo o órgão, já foram registrados, entre a última sexta (17) e este sábado, nas regiões de Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Vale do Paraíba e na Capital.

Alguns estragos derivados da chuva e dos ventos foram vistos em Itapeva (a 290 km da capital), onde houve quedas de árvores, destelhamentos e desabamentos. Duas escolas públicas sofreram danos, e parte da estrutura de um aeroclube desabou.

Em Ubatuba, no litoral norte paulista, o muro de uma escola caiu, mas, segundo o governo, as aulas não serão prejudicadas.

Barretos (a 423 km da capital) contabilizou sete quedas de árvores, e Pariquera-Açu (a 214 da capital) teve o desabamento da estrutura de um evento.

Quanto às estradas, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que houve interdição total da rodovia Benedito Pascoal de França (SP 165), na altura do km 98, em Pariquera-Açu —não há opção de desvio.

Também houve bloqueios, porém parciais, nos seguintes pontos: km 7 da rodovia Aparício Biglio Filho (SP 281), em Itararé; km 118 da Padre Guilherme (SP 79), em Piedade; e km 3 e 10 da José Padovan (SP 459/230), em Pariquera-Açu.

Perigo potencial

São Paulo é um dos 2.018 municípios com aviso de tempestade e perigo potencial, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), entre as regiões do Centro-Oeste e Sudeste. O instituto também fala em ventos que podem chegar a 60 km/h.

Segundo o Inmet, a chuva pode ficar de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

O CGE aponta que a cidade de São Paulo teve, até o momento, 33,7% da chuva esperada para o mês, o que representa 45,6 mm.

De acordo com o CGE, houve uma pequena queda na temperatura neste sábado, chegando a uma média de 28°C. Já na madrugada a temperatura pode ficar nos 19°C.

De toda forma, a Comdec (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) mantém a capital paulista em alerta pelas elevadas temperaturas.

A Defesa Civil mantém um nível de atenção elevado para a tempestade que se aproxima. "O risco para transtornos é elevado em todo o território paulista, sendo recomendado atenção redobrada às áreas e estruturas mais vulneráveis", diz, em nota.

Segundo a Defesa Civil, a população deve ficar atenta a mudanças bruscas no tempo nos próximos dias e se precaver em caso de chuvas fortes e vento intenso, como evitando áreas arborizadas no meio da tempestade.

"Ao identificar sinais de ventos intensos, busque abrigo em locais seguros e longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas", diz, em nota, a Defesa Civil. "Certifique-se de que objetos soltos em áreas externas, como móveis de jardim e utensílios, estejam devidamente guardados para evitar danos materiais e acidentes. Na condução, reduza a velocidade em condições adversas, mantendo distância segura de outros veículos, e esteja atento a possíveis bloqueios viários devido a quedas de árvores e alagamentos."

A cidade de São Paulo enfrentou, recentemente, uma crise devido a fortes chuvas que atingiram a capital e levaram a inúmeras quedas de árvores. Regiões ficaram sem energia por longos períodos. A situação levou a uma crise com a Enel.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu, durante a última semana, que o contrato com a Enel fosse cancelado, por causa da demora da empresa para reestabelecer a energia em diversos pontos da cidade após os temporais.