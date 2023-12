Novo acesso para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é liberado

São Paulo

Apesar de ainda estar inacabado, o contorno norte de Caraguatatuba, no sentido Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi liberado nesta quarta (20) para os motoristas. O trecho ficará aberto 24 horas por dia até o próximo dia 7 de janeiro.

O novo trecho facilita o acesso dos usuários que utilizam a rodovia dos Tamoios em direção a Ubatuba.

A medida busca dar maior fluidez ao trânsito durante o período de festas. A concessionária Tamoios, que administra a rodovia com o mesmo nome, estima que cerca de 373 mil veículos circulem entre esta sexta-feira (22) e a próxima terça (26), e entre os dias 29 e 2 de janeiro.

A partir do dia 8, com a continuidade das obras na rodovia, o trecho terá interdição no período noturno de segunda a quinta-feira, das 22h às 6h, e liberação total às sextas-feiras, sábados e domingos.

Durante os fechamentos noturnos, os motoristas deverão fazer o trajeto pela rodovia Rio-Santos (SP-055).

O contorno norte tem pista única, com fluxo nos sentidos Caraguatatuba e Ubatuba, além de quatro túneis –dois em cada direção, lado a lado, com extensões entre 270 metros e 395 metros.

Com isso, o motorista não precisará mais passar pelo centro de Caraguatatuba para continuar a viagem, como ocorria até a liberação nesta quarta-feira (20).

A nova rodovia começa na altura do km 82, em Caraguatatuba, e termina próximo ao acesso para Massaguaçu.

Segundo a concessionária, que divulgou um vídeo para mostrar o percurso, o trajeto antigo, que passa pelo centro de Caraguatatuba, possui 11 km de extensão e cerca de 49 faixas de pedestres ao longo do caminho. Pelo contorno norte, serão 8 km de pistas livres.

Motoristas, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) devem ficar atentos à nova configuração do trânsito.

As obras dos contornos da Tamoios foram iniciadas em 2013 e paralisadas em 2018, após a desistências das construtoras contratadas --já havia um atraso de três anos à época.

A atual concessionária da rodovia assumiu as obras em 2021. O orçamento total da obra é estimado em R$ 1,5 bilhão.

A última previsão de entrega do trecho norte da obra era para novembro de 2024, mas a abertura parcial ocorreu agora.

Já a duplicação do trecho de serra da rodovia foi inaugurado em março do ano passado, cerca de oito anos após o lançamento do edital da obra.

CAMINHOS

Serra antiga da Tamoios - Ubatuba

Após percorrer a serra antiga da Tamoios e chegar em Caraguatatuba, siga pela direita, mantenha-se à direita e acesse o primeiro retorno na altura do km 82, indicando o caminho para Ubatuba

Caraguatatuba -Ubatuba

Ao sair de Caraguatatuba, siga em direção à serra antiga da Tamoios. Na altura do km 82, em frente ao supermercado Shibata, utilize o acesso à direita, suba a rampa e siga em frente, seguindo as sinalizações para Ubatuba

Ubatuba - São José dos Campos e demais regiões

Ao trafegar pela SP-055 (Rio-Santos), mantenha-se à esquerda para pegar o acesso na altura do km 97 e siga as sinalizações para alcançar o contorno norte em Caraguatatuba.

Ubatuba - Caraguatatuba-São Sebastião

Ao trafegar pelo contorno norte, o acesso para São Sebastião está localizado na altura do km 6, sentido Caraguatatuba. Saia à direita, desça a rampa e utilize o viaduto de retorno na altura do km 82 para voltar para a Tamoios em direção ao centro de Caraguatatuba. Após o retorno, prossiga pela SP-055