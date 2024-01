Lei aprovada em Balneário Camboriú (SC) multa usuários de drogas

Porto Alegre

A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, aprovou na quarta-feira (10) uma lei que multa em R$ 411,93 quem "utilizar, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização" em ruas outras áreas públicas da cidade, como praças, ginásios, repartições e estacionamentos descobertos.

O valor pode dobrar, chegando a R$ 823,86, se o infrator for reincidente ou se for flagrado com drogas próximo a determinados tipos de estabelecimentos, como escolas, hospitais, casas de espetáculo entre outros. Entre eles estão as praias do município. A lei seria aplicada "sem prejuízo de eventuais medidas no âmbito penal", diz o texto.

O projeto de lei foi protocolado em regime de urgência na Câmara Municipal pelo prefeito Fabrício de Oliveira (Podemos) no dia 9, às 16h24, e aprovado menos de 25 horas depois com votos favoráveis de todos os vereadores presentes às 17h10, em sessão extraordinária. Agora, segue para sanção.

Vista da orla de Balneário Camboriú, em Santa Catarina - Marcelo Toledo/Folhapress

Para fiscalizar o cumprimento da lei, o texto estabelece que até 70 guardas municipais passem a exercer a função gratificada de "fiscal de posturas". O gasto anual previsto caso 50 deles atuem é de R$ 523.855,67.

Caberá a esses fiscais, ao se deparar com uma pessoa com possível entorpecente, lavrar uma multa provisória, apreender as drogas e enviá-las para perícia. Se for constatado que o material é mesmo droga, a multa se torna definitiva e o infrator terá 30 dias para pagá-la ou para apresentar sua defesa.

A lei cria uma "Junta Administrativa de Julgamento de Defesa de Auto de Infração pelo Uso de Drogas Ilícita" a fim de avaliar os casos. Ela seria composta por um policial civil, um policial militar, um fiscal de posturas e dois guardas municipais, que se reuniriam quinzenalmente.

Se o infrator se submeter voluntariamente a tratamento para dependência em drogas, o processo administrativo é suspenso por um período previsto para a medida e a multa é anulada. O montante arrecadado pelas multas deverá ser revertido para um programa de prevenção às drogas ou para entidades conveniadas.

Notícias do dia Receba diariamente de manhã no seu email as principais notícias publicadas na Folha; aberta para não assinantes. Carregando...

Embora o projeto tenha tramitado em apenas um dia, ele vem acompanhado de um parecer da procuradoria do município pela sua legalidade. O parecer diz que, "apesar de não ser uma matéria enfrentada nos tribunais superiores", haveria jurisprudência que permitiria ao município complementar a legislação federal em questão de saúde e assistência pública", de "combate à pobreza e os fatores de marginalização".

O paralelo trazido pelo parecer, todavia, é de uma ação referente a Londrina (PR) que permitiu que o município restringisse o consumo de álcool em locais públicos entre as 22h e as 8h.

Ao menos outros dois municípios litorâneos catarinenses aprovaram projetos semelhantes em 2023. Em Porto Belo (SC), a multa estabelecida parte de cerca de R$ 360. Conforme a prefeitura, a lei foi sancionada em 22 de dezembro e ainda não foi regulamentada. A Prefeitura de Itapema (SC), que aprovou projeto semelhante em outubro, não retornou os contatos da Folha.

Em 2024, conforme o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, a corte deve retomar o julgamento da ação que pode trazer avanço na descriminalização das drogas, discutindo a definição de uma quantidade para consumo próprio que distinga usuários de traficantes.