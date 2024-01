Veja se o seu bairro de SP tem mais residência, comércio, indústria ou vegetação

São Paulo

Vistos de cima, os bairros da cidade de São Paulo revelam uma combinação incomum de residências, comércios, fábricas, terrenos públicos e áreas verdes. Há áreas de mata quase intocadas e regiões tomadas por casas onde quase não se vê vegetação.

A ferramenta abaixo mapeia essa diversidade, mostrando as características de cada bairro. Os mapas de cada distrito foram desenhados a partir dos dados do Cadastro de Contribuintes Mobiliários da prefeitura, que reúne as informações dos contribuintes individuais e de todas as empresas.

Um tipo de uso é considerado predominante quando atinge 60% ou mais dos cadastros de uma quadra. Quando nenhuma atividade atinge essa marca, o quarteirão é marcado como de uso misto.

Há várias combinações de uso misto, que também foram mapeadas: entre elas estão aquelas com predominância de residência e indústria, residência e comércio, comércio e indústria, e aquelas que não têm uso predominante.

Os quadros que mostram a porcentagem das atividades em cada distrito, com mosaicos retangulares, são resultado da soma do uso predominante em todas as quadras do bairro.