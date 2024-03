SP, RJ e mais 20 estados têm alerta chuva intensa nesta terça-feira (19)

São Paulo

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, válido para até esta terça-feira (19) em 22 estados.

A instabilidade, que atinge o país de norte a sul desde segunda (18), marcará o último dia do verão. O outono começa no início da madrugada desta quarta-feira (20).

Alagamento em rua da Bela Vista, no centro de São Paulo; previsão é de chuva para esta terça-feira (19) - Fábio Pescarini - 8.mar.24/Folhapress

Entre outros, a lista inclui São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de todo a a região Sul, e parte de Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

No caso do Rio Grande do Sul, a previsão é de tempestade, principalmente na faixa oeste do estado, com acumulados de até 100 mm de chuva, em 24 horas, ventos de até 100 km/h e queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil gaúcha, nove municípios reportaram ocorrências por causa da chuva nesta segunda-feira. Em Uruguaiana, 560 imóveis foram afetados por alagamentos. Em Erechim, 60 casas acabaram destelhadas.

Para o estado de São Paulo, além da chuva, há o alerta para ventos de até 60 km/h.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, a presença de áreas de instabilidade na capital paulista provoca pancadas de chuva, de moderada a forte intensidade, entre a tarde e o início da noite, com potencial para a formação de alagamento.

O Inmet prevê que a temperatura máxima fique em torno de 30ºC nesta terça no município.

Se a previsão de alagamentos for confirmada, o órgão municipal poderá decretar estado de atenção pelo terceiro dia seguido no município.

No domingo (17), uma mulher de 75 anos morreu após enxurrada invadir sua casa. A idosa estava sozinha na residência, na rua Doutor José Guilherme Eiras, região de São Miguel Paulista, zona leste. A correnteza também arrastou geladeira, armários e cadeiras dentro do imóvel, segundo a família.

Ainda na zona leste, um homem arrastado pela enxurrada de domingo na avenida Barão Luis de Arariba, na Vila Curuçá, continuava desaparecido na noite desta segunda —os bombeiros encerraram as buscas à tarde por causa da chuva forte.

Na quarta-feira, primeiro dia do outono, o dia deverá marcado por pouca nebulosidade na cidade de São Paulo, com predomínio de sol e pancadas isoladas de curta duração à tarde, conforme o CGE. A máxima prevista é de 32ªC,

Na quinta (21), diz o Inmet, o sol quase não deve aparecer e há previsão de trovoadas no município. Mesmo assim, a máxima poderá alcançara 33ºC.

A temperatura na capital paulista só deverá cair na sexta-feira (22), por causa da chegada de uma frente fria. Neste dia, os termômetros devem oscilar entre 17ºC e 25ºC. Também há previsão de pancadas de chuva isoladas.

Veja a lista dos estados com alerta de chuva para esta terça

Sul

Paraná

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Sudeste

São Paulo

Minas Gerais

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Centro-Oeste

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Nordeste

Maranhão

Piauí

Ceará

Rio Grande do Norte

Paraíba

Pernambuco

Norte

Amazonas

Roraima

Pará

Amapá

Rondônia

Tocantins

Fonte: Inmet