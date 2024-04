Adolescente é atingido por bala perdida no RJ e fica paraplégico, diz hospital

Rio de Janeiro

Um adolescente de 17 anos foi baleado na manhã de segunda-feira (1º) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e está internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no município, segundo a Polícia Militar.

O crime aconteceu no bairro Jardim Catarina. Em seu relato ao ser socorrido, ele disse que estava na rua quando foi atingido e se abrigou atrás de um caminhão, onde foi encontrado por pessoas que prestaram socorro.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o jovem ficou paraplégico e seu estado de saúde é estável.

Fachada do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo (RJ) - Rafael Campos/Claudio Castro no Flickr

Em nota, a Polícia Militar afirma que "agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de um ferido por disparos de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres" e que não havia operação policial nas proximidades do local onde o jovem foi baleado.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).

Caso de 2023

Em agosto de 2023, o adolescente Bryan Silva Ferreira dos Santos, 16, morreu após ser atingido por um tiro nas costas, também em São Gonçalo. De acordo com relatório da PM, uma viatura da corporação encontrou o jovem já sem vida.

Uma colega da vítima, que é testemunha no caso, relatou que houve um tiroteio e que o jovem foi ferido ao protegê-la. Ambos voltavam da escola, no bairro Apolo 3, quando houve uma troca de tiros na rua Elizeu Mendes Rodrigues.

Segundo a jovem, um carro foi fechado por outro, e um homem passou a atirar. De acordo com a polícia, dois grupos rivais teriam trocado tiros.