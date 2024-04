São Paulo

Waldyr Soares é uma lenda do fitness: líder e pioneiro, foi "o cara" que desbravou o mundo da atividade física nos anos 1980.

Em 1982, Waldyr fundou a Fitness Brasil, empresa que organizou os principais eventos para profissionais de educação física do país —ele foi presidente e sócio da FB durante quase 40 anos. Antes da era da internet, a melhor maneira de saber as aulas e modalidades que iam bombar nas academias de norte a sul do país era participando dos encontros anuais organizados pela FB, que reuniam professores de educação física do Brasil inteiro.

Waldyr tinha olho bom para detectar tendências. Filho único de uma família humilde paulistana, nasceu em 9 de setembro de 1941 e foi um autodidata. Começou cedo, vendendo carros por leasing, e trabalhou muitos anos com o empresário libanês Naji Nahas —inclusive gerenciando a boate Regine’s, sucesso na noite paulistana nas décadas de 1970 e 1980.

Waldyr Soares (1941 - 2024) - @pauloguimaraes

De rei das baladas, passou a organizador de eventos na área esportiva, como campeonatos de bodyboard e o Verão MTV. Em meados de 1980, Waldyr viu pessoas praticando ginástica aeróbica na praia, no Rio de Janeiro, e se impressionou. Procurou saber mais e, vendo o potencial da atividade, descobriu que os Estados Unidos estavam realizando campeonatos. Viajou aos EUA e, mesmo sem nunca ter estudado inglês, firmou parceria para realizar os campeonatos mundiais de aeróbica durante dez anos.

Em 1999, Waldyr firmou mais uma parceria importante: da Fitness Brasil com a IHRSA, entidade norte-americana que reúne empresários e profissionais de fitness e bem-estar e oferece cursos, negócios e ferramentas de gestão. De lá para cá, a IHRSA-Fitness Brasil organizou os maiores encontros de gestores do ramo da América Latina e as maiores feiras do setor.

Tudo na vida de Waldyr foi intenso: do seu primeiro casamento, teve dois filhos: Rodrigo e Marcelo. Já estava separado quando conheceu Karen Pimentel, em 1996. Ele, 55 anos, empresário do fitness. Ela, 17 anos, estudante e bailarina de Bauru. Foi o começo de uma linda história de amor, que Waldyr não se cansava de contar. "Quando a gente se conheceu, Karen falou que se casaria comigo. E não é que estamos juntos até hoje?", dizia.

O casal teve dois filhos: Leonardo, 25, e Diego, 22. "Ele sempre foi um pai maravilhoso: foi a todas as reuniões da escola, festinhas de criança, levamos os meninos três vezes para a Disney, e ele já tinha mais de 60 anos", conta Karen.

Waldyr fechou sua história com chave de ouro ao participar da criação do espaço Wellness na edição brasileira do Arnold Sports Festival 2024 (um dos eventos fitness mais importantes do mundo), realizado na semana passada, em São Paulo, com exposição de marcas, palestras e workshops de bem-estar.

Ele participou do Arnold na sexta e no sábado. "Waldyr estava muito feliz. Seguramente, foi um dos dias mais felizes da vida dele", afirma Karen. Ele jantou com a família, comemorou o sucesso do evento. E partiu.

A missa de 7º dia acontecerá neste sábado (13), às 18h, no Santuário São Judas Tadeu - Igreja nova, na avenida Jabaquara, 2.682, Mirandópolis, São Paulo (SP).

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa