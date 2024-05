Iniciativas mobilizam doação de roupas plus size para o Rio Grande do Sul

São Paulo

Pessoas gordas e obesas vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul têm enfrentado falta de vestuário. De acordo com voluntários, roupas para mulheres e crianças têm chegado em grande quantidade, mas a maioria das doações não contempla pessoas que vestem números acima de 44. Relatos nas redes sociais chegam a citar mulheres se enrolando em lençóis por falta de roupas adequadas, desde peças íntimas até a vestimenta.

"Pessoas perderam tudo. Nós imaginamos a situação daquelas que convivem com a obesidade, que vestem números maiores, e a dificuldade de encontrar roupas que as sirvam quando as doações começaram a chegar", disse Antônio Carlos Valezi, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em nota.

Por isso foi iniciada uma campanha para envio de roupas plus size ao Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, a entidade pede que pacientes e demais seguidores doem peças que deixaram de servir após uma cirurgia bariátrica na agência dos Correios mais próxima —a estatal está transportando gratuitamente os donativos.

Campus da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil) em Canoas (RS) se transformou em alojamento para milhares de desabrigados - Carlos Macedo - 8.mai.2024/Folhapress

A orientação é que o tamanho das roupas seja especificado no momento da doação, para que a destinação seja certeira. As peças devem estar em bom estado de conservação e limpas, prontas para uso imediato.

Moradora de Brusque, município de Santa Catarina, a empreendedora Amanda Mayra Momente encabeçou uma rede para a confecção de calcinhas, moletons e camisetas a serem doadas a pessoas gordas e obesas nas áreas afetadas.

À Folha ela contou ter recebido cerca de 6 toneladas de tecido de empresas de malhas. Agora, está convocando costureiras e pequenas confecções para auxiliar na produção das roupas a partir das modelagens que usa na Wonder Size, marca especializada em peças que vão do tamanho 42 ao 66. Para acelerar a produção das peças, ela também tem recebido doações via Pix pela chave 37.208.265/0001-90 (Nubank).

No extremo leste de São Paulo, a Pop Plus terá um ponto de coleta para doações de roupas durante uma edição da feira de moda plus size que acontece neste sábado (11). O evento, que tem entrada gratuita, será realizado das 10h às 17h no Espaço Cultural Paulo Freire (rua Henrique Beck, 69, Lajeado, subprefeitura de Guaianases). As doações serão enviadas para Viviane Lemos, da BPSPOA - Feira Moda Plus Size de Porto Alegre.

Ainda na capital paulista, próximo à estação Paulista do metrô, o coletivo de dança Movimento Mulherão estará arrecadando, até o dia 14, itens de higiene pessoal, fraldas e remédios, além das roupas em tamanho plus size, no Studio Metrópole (rua Bela Cintra, 409). As doações serão enviadas para Porto Alegre.

Em Jundiaí (SP), Débora Gibello, dona de uma boutique plus size, conta ter doado peças do estoque e diz estar arrecadando doações de roupas para esse público. Ela diz que se disponibiliza a buscar os donativos e encaminhá-los ao fundo de solidariedade da cidade, que os enviará para o Rio Grande do Sul. "Não era justo eu ficar parada, a gente tinha que fazer alguma coisa", disse.