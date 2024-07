Curitiba

A nova rota de voo direto entre Porto Alegre e Buenos Aires, anunciada em abril pela JetSmart Airlines, foi cancelada pela companhia aérea chilena em razão dos estragos causados pelas enchentes no Aeroporto Internacional Salgado Filho.

A nova rota seria oferecida três vezes por semana, a partir de 12 de julho. A companhia aérea calculava atrair até 45 mil passageiros no primeiro ano de operação, entre julho de 2024 e julho de 2025.

Obras de recuperação do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no início de junho - Carlos Macedo/Folhapress

O Salgado Filho parou de receber voos no início de maio, quando as águas do lago Guaíba inundaram a pista e o primeiro pavimento do aeroporto. A previsão é que o local volte a funcionar no final de dezembro, mas a JetSmart informou que não tem data para eventualmente retomar os planos em Porto Alegre.

Por enquanto, por conta do colapso no Salgado Filho, é a base aérea de Canoas, cidade vizinha de Porto Alegre, que tem dado suporte para passageiros que pretendem chegar ou sair da capital do Rio Grande do Sul.

A JetSmart, que atua na América do Sul com passagens de baixo custo, tem hoje nove rotas diretas no total entre Brasil e países da América do Sul. Ela atua no Brasil desde dezembro de 2019.

Com a ideia de manter um preço de bilhete aéreo menor do que aquele praticado por companhias aéreas tradicionais, a JetSmart não oferece gratuitamente serviços como refeições, marcação de assentos e despacho de bagagem, por exemplo.