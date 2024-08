Aeronave que caiu e pegou fogo em Birigui ia para Socorro (SP)

São Paulo

O avião bimotor que caiu neste sábado (3) em uma fazenda em Birigui, interior de São Paulo, causando a morte dos três ocupantes, tinha como destino a cidade de Socorro, também no interior paulista, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ainda de acordo com a pasta, das três vítimas, uma foi identificada como do gênero masculino e ainda não foi possível confirmar o gênero das outras duas.

Avião ficou destruído depois de pegar fogo - Reprodução/TV Band

A aeronave caiu às margens da rodovia Senador Teotônio Vilela, na altura do km 5. Na queda, a aeronave pegou fogo e ficou destruída. As chamas se espalharam em uma área de pasto. Os corpos foram carbonizados.

A Polícia Civil irá investigar as causas e circunstâncias do acidente aéreo mediante instauração de inquérito policial.

"Ao que consta, após abastecimento e registro do plano de voo, por volta das 13h24, os tripulantes decolaram com destino a cidade de Socorro. Segundo uma testemunha, que estava a cerca de 800 metros do acidente, ela viu a aeronave voando baixo e o piloto fazendo manobras como se tentasse arremeter, mas logo depois ouviu um barulho de explosão", afirmou a SSP.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, por volta das 13h50, e extinguiu as chamas.

Foram acionadas a perícia especializada do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e uma equipe do Instituto de Criminalística de Araçatuba, sendo os corpos encaminhados ao IML do mesmo município.

O caso foi registrado como queda acidental, morte suspeita e atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo no plantão da Delegacia de Polícia de Birigui.