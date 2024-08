Semana começa com tempo seco e ensolarado em São Paulo

São Paulo

O tempo seco e ensolarado predomina no início desta semana na cidade de São Paulo, seguindo a tendência dos últimos dias. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas de 28°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Tanto nesta segunda (5) quanto na terça-feira (6), o sol predomina durante todo o dia, com sensação de calor para a época do ano. A umidade relativa do ar pode atingir valores abaixo dos 30% no decorrer da tarde, e o CGE alerta para o risco de formação de queimadas e piora da qualidade do ar na Grande São Paulo.

Cidade de São Paulo começa semana com tempo quente e seco, com máximas em 28ºC - Débora Melo - 20.jul.2024/Folhapress

Segundo a empresa Climatempo, há um cenário de atuação de massas de ar mais quentes sobre boa parte do Brasil, assim como ocorreu em julho, que foi marcado em boa parte do mês com esse cenário.

O paulistano deverá conviver com manhãs frias, tardes quentes e baixa umidade do ar até o próximo sábado (10), diz a Climatempo, quando uma frente fria com potencial para atingir a região metropolitana deve se aproximar, com possibilidades de chuva.

Previsão do tempo Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Previsão de chuva e possível neve para o Rio Grande de Sul

Neste final de semana, uma frente fria vinda do oceano levou chuva aos estados do Sul do Brasil e ao Mato Grosso do Sul, segundo a Climatempo. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil emitiu um alerta para a ocorrência de temporais, rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo.

A população foi orientada a buscar abrigo e não atravessar áreas alagadas a pé ou de carro, no caso de ser surpreendida por temporais.

Durante a semana, segundo a MetSul Meteorologia, o tempo melhora um pouco, com aberturas de sol em algumas cidades, mas não chega a firmar no estado.

Além da chuva volumosa, a agência indica que a massa de ar frio de origem polar pode trazer ocasionar neve entre os dias 9 e 10 de agosto. "Os dados sugerem neve nas áreas do Nordeste gaúcho e de maior altitude de Santa Catarina", diz a MetSul.

Na quinta (8), uma massa de ar polar deve avançar sobre todo o Rio Grande do Sul, provocando queda na temperatura. Já a região Sudeste começa a sentir os efeitos da primeira frente fria de agosto já na sexta-feira (9).

"Podemos ter um pouco de chuva no Sul e Leste do estado, pegando inclusive o litoral, e a temperatura deve cair bastante", afirma a Climatempo.

Nos demais estados brasileiros, o tempo seco predominará neste período, o que é natural para a época do ano, segundo a agência meteorológica.