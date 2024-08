Cidade de São Paulo registra novo recorde de frio; Campos do Jordão tem -1,4°C

São Paulo

Um dia após a cidade de São Paulo registrar dois recordes de frio, dados das estações meteorológicas automáticas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) mostram um novo recorde de temperatura na manhã deste domingo (11).

A mínima registrada foi de 7ºC. No sábado, os termômetros alcançaram 9,1ºC. A terceira menor média do ano havia sido a do dia 23 de junho, chegou a 9,7°C.

A região com menor temperatura foi a de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital. Lá os termômetros alcançaram 4,3ºC.

Movimentação no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo, em mais um dia nublado e frio na capital - Danilo Verpa - 12.jul.2024/Folhapress

O domingo será marcado por sol, poucas nuvens e temperatura máxima prevista de 19°C, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 35%.

A massa de ar frio deverá permanecer nos próximos dias, que serão secos e ensolarados. De acordo com Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, há possibilidade de novo recorde entre a segunda (12) e a terça-feira (13).

A segunda-feira (12) deverá começar com termômetros na marca dos 9°C, e a temperatura máxima não vai superar os 19°C ao longo do dia.

Os índices de umidade do ar se manterão com valores mínimos na faixa dos 40%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% são inadequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição piora as doenças respiratórias.

Os dados do CGE ainda mostram que a cidade acumulou até o momento 33,4 milímetros de chuva, o que equivale a cerca de 12% acima do índice médio esperado para agosto, que é de 29,8 milímetros.

Outras medições

Com 7,1,ºC, a região metropolitana de São Paulo teve neste domingo (11) a menor temperatura do ar nos últimos dois anos, conforme dado do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) repassado pela Defesa Civil estadual. O recorde anterior era 8,3°C, verificado em 20 de agosto de 2022.

As menores temperaturas registradas neste domingo (11) nas regiões do Vale da Ribeira e Baixada Santista foram de 3,5°C e 10°C, respectivamente.

Em Campos do Jordão, os termômetros chegaram a –1,4°C às 3h. Porém, não bateu o recorde para a cidade: –7,2°C, em 6 de junho de 1988.