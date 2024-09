SP pode ter chuva preta neste domingo (15), diz Defesa Civil

São Paulo

A possibilidade de ocorrência de chuva preta no estado de São Paulo neste domingo (15) levou a Defesa Civil estadual a emitir um alerta à população para que evite contato com essa água.

A chuva preta ocorre quando partículas de fumaça geradas pelas queimadas sobem para a atmosfera e se misturam com as gotas de chuva, afirma o órgão.

"As gotas carregam partículas finas de substâncias poluentes. Por esse motivo, a água não deve ser utilizada e o contato com a chuva deve ser evitado", afirmou a cabo Suellen, da Defesa Civil.

Incêndio em mata próximo ao bairro de Perus, na zona norte de São Paulo - Danilo Verpa - 10.set.2024/Folhapress

As queimadas, aliadas ao tempo seco, impactam diretamente na qualidade do ar. Com a chuva, a tendência é que a fuligem presente na atmosfera seja limpa, reduzindo a poluição e consequentemente aumentando a umidade do ar.

Neste sábado (14), o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disponibilizou 20 aeronaves para combater queimadas espalhadas pelo estado. O governo classificou a operação aérea como a maior da história no combates a incêndios em São Paulo.

Na quarta (11), a Prefeitura de São Paulo criou um comitê de crise em resposta aos problemas causados pela baixa umidade do ar na cidade. O grupo será mobilizado sempre que os termômetros atingirem 32ºC.

Entre as medidas anunciadas está a liberação de R$ 5 milhões para reforçar os equipamentos de atendimento assistencial à população idosa e o aumento dos estoques de soro fisiológico nas unidades de saúde.

A prefeitura anunciou também a compra de umidificadores de ar para escolas em bairros com menor índice de umidade do ar, como Freguesia do Ó, Brasilândia, Casa Verde, Cachoeirinha, Vila Medeiros, São Lucas, Sapopemba, São Rafael, M´Boi Mirim e Jardim Ângela.