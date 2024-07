Estudantes reclamam de demora na divulgação dos resultados do Prouni

São Paulo

Estudantes inscritos no Prouni (Programa Universidade para Todos) —que distribui bolsas parciais e integrais em instituições privadas de todo o país— relatam demora na divulgação dos resultados da primeira chamada do programa, prevista para esta quarta-feira (31). Às 20h20, o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, canal oficial do governo federal, informava que a etapa de divulgação de resultados não havia iniciado.

Principal programa de financiamento da educação superior do país, o Prouni recebeu mais de 150 mil inscrições para as mais de 240 mil bolsas disponibilizadas no segundo semestre de 2024, segundo o último balanço. Somente no estado de São Paulo foram 44.631 bolsas, distribuídas em 258 cursos de 177 instituições.

As telas do site do MEC para o Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais para cursos de ensino superior - Rafa Neddermeyer - 27.jun.2023/Agência Brasil

A demora na divulgação do resultado provocou críticas nas redes sociais. Vários usuários da rede social X (antigo Twitter) foram ao perfil oficial do MEC (Ministério da Educação) cobrar explicações e agilidade na divulgação.

Questionado por e-mail na noite desta quarta (31), o ministério não respondeu à solicitação de posicionamento enviado pela Folha.

O site G1 informou que o portal do governo federal chegou a indicar que o processo de divulgação do resultado havia iniciado, mas depois alterou o status dessa etapa em um quadro de avisos na página do Prouni. Às 20h20, o site informava que o status da etapa era "não iniciado".

A divulgação dos resultados é uma etapa necessária para que os aprovados busquem as respectivas universidades para entrega e análise de documentos. Uma segunda chamada será divulgada pelo MEC (Ministério da Educação) no dia 20 de agosto.