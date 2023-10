Com Tati Bernardi e Ana Fontes, Todas participa de Festival Rede Mulher Empreendedora

São Paulo

A iniciativa Todas, novo projeto da Folha de conteúdo para o público feminino, participou do Festival RME (Rede Mulher Empreendedora), neste sábado (7), com um debate sobre como tomar melhores decisões em diversas áreas. Participaram no painel a colunista Tati Bernardi, a fundadora da RME Ana Fontes, e a editora do núcleo Victoria Damasceno.

O tema foi escolhido com base no conteúdo publicado pela iniciativa, que visa, entre outros objetivos, falar com leitoras de forma prática em áreas como empreendedorismo, carreira, autocuidado, moda, entre outras.

Na foto, a editora Victoria Damasceno, as colunistas Tati Bernardi e Ana Fontes, e a mestre de cerimônias Dany Fagern - RME/Divulgação

Para explicar a escolha do painel, a editora citou como o exemplo o artigo "A decisão mais importante que você fará sobre sua carreira é com quem vai se casar", do Financial Times. De acordo com o texto, o apoio emocional é essencial para garantir conquistas profissionais.

"Decisões pequenas que a gente faz na nossa vida, muitas delas não necessariamente relacionadas ao nosso trabalho, vão impactar nosso dia a dia, nosso desempenho profissional e o que estamos empreendendo. Por isso decidimos falar sobre isso hoje", explicou.

Todas Notícias que você quer saber e discussões que vai adorar acompanhar Carregando...

Em sua fala, Bernardi compartilhou sua trajetória profissional e as dificuldades enfrentadas por ela no início da carreira, enquanto Fontes falou sobre a necessidade de assumir a própria identidade na hora de fazer escolhas e criar sua marca, seja pessoal ou profissional.

"A primeira coisa que precisamos pensar para a [construção da] nossa marca é quem de fato nós somos", disse Fontes. A empreendedora também defendeu a importância de separar a vida pessoal da profissional. "Você não é só o seu negócio", afirmou.

Como parte da iniciativa Todas, a empreendedora se juntou a time de colunistas da Folha na última quinta-feira (5). O projeto foi criado com o objetivo de aumentar a cobertura de assuntos voltados às mulheres em todos os núcleos editoriais do jornal. As publicações têm o propósito de dialogar com elas sobre tomada de decisões, problemas do dia a dia, questões físicas e emocionais, além de refletir sobre carreira, empreendedorismo e gestão de recursos.