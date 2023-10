É realmente necessário tomar banho todos os dias?

The New York Times

Se você sente a necessidade de tomar banho diariamente, certamente não está sozinho: em uma pesquisa de 2021, com mais de 5.700 adultos nos Estados Unidos, mais de 60% dos entrevistados disseram que tomavam banho pelo menos uma vez por dia.

No entanto, dermatologistas afirmam que muitas pessoas não precisam e podem não querer tomar banho com tanta frequência.

Nem todo mundo precisa ou quer tomar banho todos os dias, dizem especialistas - Adobe Stock

"Não existe uma abordagem única quando se trata de lavar a pele e o cabelo", diz Joyce Park, dermatologista em Seattle. A frequência ideal depende do tipo de pele e cabelo, da quantidade de suor e da sujeira que você acumula, afirma.

E acrescenta, "tomar banho com muita frequência pode definitivamente ressecar a pele, piorando a vermelhidão, coceira e descamação, e desencadeando crises de eczema".

Quando tomar banho diariamente

Algumas pessoas se beneficiam de tomar banho todos os dias. Por exemplo, se você transpira muito — seja por exercícios, trabalho ou predisposição natural à transpiração — "é importante tomar banho para remover o suor e o acúmulo que podem contribuir para poros obstruídos e acne", diz Marisa Garshick, dermatologista baseada na cidade de Nova York.

Se você tem cabelo oleoso, também pode querer lavar o cabelo diariamente. O shampoo seco pode ajudar em uma emergência, diz Garshick, mas "lembre-se de usar um shampoo tradicional para ajudar a eliminar o acúmulo de produtos e óleo em excesso", que podem obstruir os poros e levar à irritação e sensibilidade do couro cabeludo.

Pessoas com caspa também podem querer lavar o cabelo uma vez por dia, diz Azadeh Shirazi, dermatologista de La Jolla, Califórnia. A caspa não é causada pela pele seca, mas sim por um fungo semelhante à levedura que se alimenta do óleo do couro cabeludo e pode inflamar a pele dele, fazendo com que ela descasque. Lavar o cabelo diariamente pode eliminar os fungos que causam a caspa, diz ela.

Quando ser prudente

Muitas outras pessoas podem se beneficiar de tomar banho com menos frequência — ou, pelo menos, serem cuidadosas em como tomam banho.

Por exemplo, se você tem eczema, pele seca ou sensível, pode querer tomar banho a cada dois dias. Sabão e água podem piorar a pele seca, diz Park, causando irritação e coceira. E tomar banho com muita frequência pode ressecar a pele a ponto de rachar e permitir a entrada de microorganismos, aumentando o risco de infecção na pele, acrescenta Garshick.

Por esses motivos, os especialistas recomendaram tomar banho no chuveiro em vez de banho na banheira, pois expor a pele a água quente, suja ou com sabão por longos períodos pode ser irritante. Garshick observa, no entanto, que certos tipos de banhos podem ser úteis para tratar algumas condições — como banhos de assento para hemorroidas, banhos de aveia para eczema ou banhos com diluição de água sanitária para eczema ou infecções de pele.

Se o seu cabelo ou couro cabeludo estiverem secos, você pode limitar a lavagem do cabelo a uma ou duas vezes por semana, acrescenta Garshick. Algumas pessoas com cabelos cacheados ou enrolados também podem preferir lavar o cabelo com menos frequência, diz ela.

Se você tem eczema, pele seca ou sensível e ainda deseja realmente limpar o corpo todos os dias, tome banhos curtos e não muito quentes, e considere aplicar sabonete apenas nas partes que mais precisam: axilas, virilha, mãos, pés e partes do corpo que estão visivelmente sujas, diz Garshick.

Dito isso, é importante ter cuidado ao aplicar sabonete na pele sensível ao redor da área genital, disse Shirazi. Embora seja bom usar um limpador suave e sem fragrância ao redor da vulva, bem como nas dobras da virilha e no escroto, é melhor evitar o uso de sabonete na vagina, ânus ou pênis. "Apenas use água", diz ela.

Você também pode minimizar o ressecamento, irritação e coceira da pele em geral escolhendo limpadores suaves ou sabonetes em barra que contenham ingredientes hidratantes, como ácido hialurônico e ceramidas, diz Garshick. Ela recomenda o Dove Original Beauty Bar, o CeraVe Hydrating Body Wash e o Cetaphil Ultra Gentle Body Wash. Em geral, ela diz, procure por limpadores sem fragrância — não sem perfume, que podem conter fragrâncias mascaradas e irritar a pele.

E "quando você sair do chuveiro, seque a pele dando tapinhas, não esfregando", disse Park. "Aplique hidratante da cabeça aos pés na pele úmida".