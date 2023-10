Saiba por quanto tempo uma pessoa permanece contagiosa após ficar doente

The New York Times

Você está se sentindo doente novamente, não quer faltar ao trabalho ou ir ao médico sem ser necessário, mas também não quer ser aquela pessoa que infecta todo o escritório (substitua "criança" e "sala de aula", se aplicável). Pode ter resistido antes da pandemia, mas a etiqueta é diferente agora. Então, como pode ter certeza de que tem, ou se —por quanto tempo precisa— ficar em casa?

Aqui está o que os especialistas em doenças infecciosas querem que você saiba sobre alguns dos vírus mais comuns em adultos e crianças: sintomas, como os vírus se espalham, como tratá-los e quando você (ou seu filho) pode voltar à sociedade.

Entenda por quanto tempo você corre o risco de contaminar outras pessoas após ficar doente - Cristina Spanò/The New York Times

Resfriado

Sintomas leves, incluindo coriza e congestão nasal. Mais contagioso nos dias 2 e 3.

"Resfriado" é um termo genérico para uma infecção respiratória leve. É mais comumente causado por um rinovírus, mas adenovírus, coronavírus, vírus parainfluenza e metapneumovírus também podem causar sintomas semelhantes aos do resfriado.

"Reconhecemos isso como sendo meio que o diagnóstico padrão", diz Stuart Ray, professor da divisão de doenças infecciosas da Johns Hopkins Medicine.

Em algumas pessoas, uma infecção por Covid-19, gripe ou VSR pode resultar em sintomas leves e ser confundida com um resfriado.

Sintomas

Os sintomas do resfriado são familiares para a maioria das pessoas: dor de garganta, coriza, congestão nasal e tosse, às vezes combinados com dor de cabeça ou fadiga.

Febre, dores musculares e sintomas respiratórios inferiores —como falta de ar, chiado ou dor no peito— são sinais de que você pode ter uma infecção mais grave, como gripe ou VSR.

"Acima do pescoço é geralmente um resfriado comum, e abaixo é frequentemente algo diferente", disse Ray.

Os sintomas geralmente duram cerca de cinco a sete dias, atingindo o pico de gravidade nos dias 2 e 3 e diminuindo depois disso.

Como é transmitido

Os rinovírus são transmitidos principalmente por gotículas, ou seja, você respira o que alguém tosse, espirra ou exala. Eles também podem sobreviver em superfícies por até 24 horas, e você pode ser infectado ao tocar seu rosto depois de pegar partículas do vírus em algo como uma maçaneta ou controle remoto da TV.

Normalmente leva um dia ou dois após você ter sido exposto a um rinovírus até desenvolver sintomas.

Como é tratado

Não há tratamentos antivirais para o resfriado comum, mas alguns medicamentos de venda livre e remédios caseiros podem ajudar a aliviar os sintomas —certifique-se de verificar os rótulos dos medicamentos: um ingrediente descongestionante comum, a fenilefrina, foi considerado recentemente ineficaz por um comitê consultivo da FDA (Food and Drug Administration), a agência reguladora americana, responsável por licenciar produtos alimentícios e medicamentos.

Por quanto tempo você é contagioso

Você é mais contagioso quando se sente pior, geralmente durante o segundo e terceiro dias de sintomas. À medida que você começa a se sentir melhor, a quantidade de vírus em seu corpo diminui rapidamente, e geralmente é seguro assumir que você não é mais muito contagioso após o terceiro ou quarto dia, diz Patricia Whitley-Williams, professora de pediatria na Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.

Não se preocupe se você ainda tiver tosse nesse ponto; Ray diz que isso ocorre porque as vias aéreas podem permanecer inflamadas devido à resposta imunológica do corpo, não porque o vírus ainda está presente. No entanto, você deve continuar a praticar uma boa higiene, como tossir no cotovelo e lavar as mãos com frequência. Se você tiver muito muco ou outros sintomas, deve se comportar como se ainda estivesse contagioso.

Há um debate sobre se você precisa ficar em casa quando está resfriado. Embora os resfriados geralmente não sejam arriscados, eles são desagradáveis e inconvenientes, o que pode ser motivo suficiente para evitar espalhá-los para os outros. Mais importante, se o seu resfriado for na verdade COVID ou VSR, pode ser perigoso para outra pessoa.

Norovírus

Diarreia e vômito. Os sintomas duram de 24 a 48 horas, mas você pode ser contagioso por semanas.

O norovírus é a causa mais comum de doenças gastrointestinais de curta duração. Se você já teve uma virose estomacal, provavelmente foi norovírus, diz Ferric Fang, professor de medicina laboratorial e microbiologia da Escola de Medicina da Universidade de Washington.

Sintomas

Os sintomas do norovírus surgem repentinamente e geralmente duram de um a dois dias (miseráveis). Eles incluem diarreia e vômito, além de náusea e dor de estômago.

Como é transmitido

O norovírus é incrivelmente contagioso - apenas algumas partículas virais podem infectar alguém. Uma vez que uma pessoa entra em contato com o vírus, geralmente leva um dia ou dois até que os sintomas apareçam.

O vírus é mais comumente transmitido por partículas deixadas em superfícies e objetos por uma pessoa infectada que não lavou as mãos corretamente após usar o banheiro (a chamada rota fecal-oral).

William Schaffner, professor de medicina preventiva na Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt, disse que se lembra de um clube de bridge em que todos os membros pegaram norovírus porque as cartas de jogo estavam contaminadas. "Você pega as cartas, pega o vírus no dedo", disse ele, "e então se você tocar no nariz ou na boca, bingo".

As partículas do norovírus também podem se espalhar por meio dos alimentos. Acredita-se que seja uma das principais causas de intoxicação alimentar —você adoece não por causa de uma fonte de alimento, mas por causa de um manipulador de alimentos doente que contamina o alimento.

Também pode ser transmitido através de aerossóis de vômito ou diarreia, então é possível pegá-lo se você estiver na mesma sala que uma pessoa que está vomitando.

Devido à facilidade com que o norovírus se espalha, a higiene das mãos e a limpeza de superfícies são essenciais quando alguém ao seu redor está doente. E desinfetantes para as mãos e produtos de limpeza suaves não são suficientes —você precisa usar sabão e água para as mãos e um produto de limpeza à base de água sanitária para superfícies contaminadas.

"É extremamente infeccioso, então se alguém em sua casa tiver", o vírus é muito difícil de evitar, disse Fang. Ele recomenda que a pessoa doente use um banheiro exclusivo, se possível.

Como tratar

Não há tratamento real para o norovírus. Na verdade, os médicos geralmente aconselham a não procurá-los quando você tem um vírus estomacal de 24 a 48 horas porque não há muito que eles possam fazer por você, e você pode espalhar o vírus para outros pacientes, disse Fang.

Você só precisa aguentar e tentar prevenir a desidratação —bebidas que contêm eletrólitos, como Gatorade ou Pedialyte, são frequentemente recomendadas.

Por quanto tempo você é contagioso

As pessoas podem permanecer contagiosas com o norovírus por semanas após o desaparecimento dos sintomas, pois continuam a eliminar partículas virais nas fezes, embora os níveis não sejam tão altos quanto quando adoeceram pela primeira vez.

É claro que não é realista trabalhar ou estudar de casa por tanto tempo, então, uma vez que você não está mais vomitando ou tendo diarreia, está tudo bem voltar ao mundo real. No entanto, você deve continuar sendo extremamente vigilante em lavar as mãos depois de usar o banheiro.

Gripe

Dor de garganta, congestão, febre, dores —todos esses sintomas surgem de repente. Contagioso por cerca de cinco dias.

A gripe sazonal é causada por dois tipos de vírus influenza: A e B. Ambos podem estar circulando simultaneamente, mas geralmente um subtipo domina cada temporada de gripe. Muitas vezes não é fácil distinguir se você está com gripe ou com outro vírus respiratório, mas você pode fazer o teste em uma farmácia ou consultório médico.

Sintomas

Os sintomas da gripe incluem dor de garganta, coriza, congestão nasal e tosse, além de fadiga, febre, dor de cabeça e dores musculares. Algumas pessoas também podem ter vômitos ou diarreia.

O indicador mais claro de que você está com gripe pode ser o quão mal você se sente e o quão rapidamente essa miséria se instala —uma analogia comum é que parece que você foi atropelado por um caminhão.

"Se você se sentir muito mais doente do que com outros resfriados, então pense na possibilidade de ser gripe", disse Ray.

As pessoas geralmente se sentem piores nos primeiros três dias da doença e, em seguida, os sintomas começam a diminuir, resolvendo-se após cerca de uma semana.

Como é transmitida

A influenza é transmitida principalmente por gotículas respiratórias —o muco e a saliva que são dispersos ao tossir, espirrar ou falar. O vírus também está presente em partículas menores de aerossol que permanecem suspensas no ar, embora os especialistas digam que é menos provável que você seja infectado apenas por aerossóis. A influenza pode ser transmitida por gotículas que caem em objetos e superfícies, onde o vírus permanece infeccioso por muitas horas.

Embora todos os modos de infecção sejam possíveis, "provavelmente é impulsionado pela transmissão em curta distância", disse Seema Lakdawala, professora associada de microbiologia e imunologia na Escola de Medicina da Universidade Emory. Se você estiver perto de uma pessoa infectada, ela disse: "você está inalando pequenos aerossóis, grandes aerossóis e potencialmente tocando coisas contaminadas nesse espaço". Colocar uma máscara na pessoa doente reduz o risco de ela infectar outras pessoas.

Depois de ser infectado, geralmente leva de dois a quatro dias para que os sintomas apareçam.

Como é tratada

Sua melhor arma contra a gripe é tomar a vacina anual contra a gripe, que reduz significativamente o risco de uma infecção grave.

Existem também tratamentos antivirais, como o Tamiflu, que podem ajudar a minimizar os sintomas. Esses medicamentos devem ser tomados nos primeiros dias da doença, portanto, é essencial fazer o teste e receber tratamento cedo. Remédios caseiros e medicamentos de venda livre também podem ajudar no alívio dos sintomas, mas observe atentamente os rótulos —um comitê consultivo da FDA recentemente afirmou que a fenilefrina, um ingrediente descongestionante comum, é ineficaz.

Por quanto tempo você é contagioso

Os especialistas dizem que cinco dias é uma estimativa razoável para o tempo em que alguém está contagioso com a gripe. A maioria das pessoas começa a eliminar o vírus no dia anterior ao início dos sintomas e é mais contagiosa durante os primeiros três dias dos sintomas. Os níveis do vírus diminuem à medida que os sintomas começam a diminuir.

"Se eu pegar gripe na segunda-feira, provavelmente na sexta-feira não sou muito contagioso para os outros", disse Walsh.

Depois disso, Lakdawala disse: "se você estiver começando a se sentir melhor, provavelmente não terá tanto vírus no nariz" e é seguro sair na comunidade. No entanto, ela acrescentou que se você tiver sintomas persistentes ou se for ver alguém que está em alto risco de infecção grave (por exemplo, se a pessoa tiver mais de 65 anos ou tiver uma condição pré-existente), você deve esperar mais alguns dias ou usar uma máscara.

Nesse ponto, você ainda pode estar tossindo devido à inflamação persistente das vias aéreas. Essa tosse tardia é improvável de ser contagiosa, mas você deve continuar lavando as mãos com frequência e cobrindo a boca ao tossir, apenas por precaução.

Palavras de advertência

Uma das principais preocupações com a influenza e uma das principais causas de morte relacionada à influenza é a pneumonia. Sinais de que você pode ter pneumonia e deve procurar atendimento médico são falta de ar, dor ao respirar, expectoração muito escura e ataques de tosse tão graves que causam vômitos.

Covid-19

Congestão, fadiga, tosse, dor de garganta. Mais contagioso até o 5º dia.

A essa altura, a maioria de nós está muito familiarizada com a Covid, que é causada pelo coronavírus Sars-CoV-2. Embora o vírus tenha evoluído desde os primeiros dias da pandemia, a forma como se espalha e os sintomas que causa em grande parte permaneceram os mesmos.

Sintomas

Os sintomas mais comuns da Covid são dor de garganta, congestão, fadiga, febre e tosse, o que pode dificultar a distinção de outros vírus respiratórios.

Os testes rápidos ainda são a maneira mais fácil de determinar se o que você tem é Covid. Se você testar negativo na primeira tentativa, faça o teste novamente 48 horas depois, pois você pode não ter tido vírus suficiente no nariz inicialmente para que um teste rápido detecte a infecção. Os testes de PCR são mais precisos, mas são mais caros e menos convenientes porque você precisa ir a um consultório médico ou farmácia para fazer o teste.

Os sintomas desaparecem dentro de uma semana para a maioria das pessoas, mas algumas podem ter infecções prolongadas que persistem por semanas ou até se desenvolvem em Covid longa.

Como é transmitido

Mais do que qualquer outro vírus respiratório nesta lista, a Covid é transmitida por pequenas partículas aerotransportadas.

"Toda vez que você respira, seu vírus está saindo para o ambiente e fica lá", disse Walsh. "As pessoas podem passar e inalá-lo e serem infectadas."

Também é transmitido em gotículas respiratórias maiores que são expelidas quando você tosse ou espirra. No entanto, o vírus não parece se espalhar muito bem por meio de superfícies, portanto, se infectar ao tocar em um objeto contaminado e depois tocar no rosto é menos preocupante.

Uma vez infectado, leva cerca de dois a quatro dias para desenvolver sintomas.

Como é tratado

Tomar o medicamento antiviral Paxlovid nos primeiros cinco dias de infecção pode reduzir o risco de doença grave. As vacinas também são muito eficazes na prevenção de hospitalização e morte. Para alívio de sintomas leves, medicamentos de venda livre para resfriado e gripe podem ajudar.

Por quanto tempo você está contagioso

As orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dizem que as pessoas podem sair em público após o quinto dia de sintomas, desde que estejam sem febre. No entanto, as pessoas devem continuar usando máscaras por mais cinco dias para minimizar o risco de espalhar o vírus para outras pessoas.

Os especialistas dizem que este é geralmente um bom conselho. Para a maioria das pessoas, "a Covid não é mais infecciosa na segunda semana", disse Ray. "Mas a variabilidade ainda está presente."

Por exemplo, se você tiver um caso moderado ou grave de Covid, em que está com falta de ar ou precisa ir ao hospital, você deve se isolar por 10 dias. "Quanto mais grave a infecção, mais prolongada é a capacidade de infectar", disse Ray.

Algumas pessoas continuam testando positivo em testes rápidos após o 5º dia, mas pesquisas sugerem que a maioria não está mais contagiosa nesse ponto porque o vírus parou de se replicar. Para garantir, siga as orientações do CDC e continue usando máscara em público do 6º ao 10º dia.

Palavras de advertência

O risco de hospitalização e morte por um caso agudo de Covid diminuiu significativamente desde o início da pandemia porque quase todos agora têm anticorpos para o vírus, graças às vacinas, a uma infecção anterior ou a ambas. Mas para adultos mais velhos, pessoas com condições pré-existentes como doenças cardíacas e diabetes e pessoas imunocomprometidas, algum risco ainda permanece. Também há preocupação com as consequências de saúde a longo prazo, incluindo a Covid longa e complicações cardiovasculares, após a resolução da infecção imediata.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.