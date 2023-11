O que é Zepbound, novo injetável para obesidade

Curitiba

O Zepbound, mais novo medicamento contra a obesidade, foi aprovado nesta semana pela agência regulatória americana FDA (Food and Drug Administration). Disponível em forma de caneta injetável, ele é indicado para pessoas obesas, com outra condição associada. No Brasil, ainda não há previsão de liberação pela Anvisa.

A tirzepatida recebeu o nome comercial de Zepbound e mostrou resultados de até 20% de perda de peso corporal em pacientes que tomaram as dosagens mais altas (15 mg). Os estudos realizados para aprovação envolveram 2.539 adultos, que usaram o medicamento por 72 semanas.

Fabricado pela americana Eli Lilly, o Zepbound é indicado para uso semanal e tem custo mensal de US$ 1.059,87 (cerca de R$ 5.000). Ele é lançado no momento em que seu concorrente, o Wegovy (da Novo Nordisk), faz sucesso, chegando a faltar nas prateleiras dos EUA. No Brasil, apesar de aprovado, a previsão de comercialização do Wegovy é 2024.

Zepbound, injetável para obesidade da Eli Lilly - Handout via Eli Lilly/AFP

As duas farmacêuticas lançaram, anteriormente, injeções para diabetes tipo 2: o Ozempic (da Nordisk), e o Mounjaro (da Eli Lilly). Ambos foram liberados pela Anvisa, mas o Mounjaro –aprovado em setembro— ainda não tem previsão de comercialização por aqui. Apesar da indicação única para diabéticos, eles acabaram sendo usados para a perda de peso, em indicações off label, ou seja, para problemas não recomendados na bula.

As injeções para obesidade —Wegovy (semaglutida) e Zepbound (tirzepatida)— têm os mesmos princípios ativos das injeções indicadas para diabetes —Ozempic (semaglutida) e Mounjaro (tirzepatida)—, mas com dosagens diferentes para cada problema.

"O perfil deles é parecido, mas não são iguais. Enquanto a semaglutida atua em um peptídio, a tirzepatida atua em dois, agindo no controle da saciedade e do apetite", explica o endocrinologista Cesar Boguszewski, professor da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Ele lembra que o tratamento contra obesidade não provoca hipoglicemia em quem não tem diabetes, pois o remédio não vai baixá-la naqueles com glicemia dentro da faixa normal. "Não estamos tratando para perda de peso, emagrecimento; tratamos uma doença chamada obesidade", diz. "É preciso definir a diferença entre o que é um problema médico e um problema estético."

O endocrinologista destaca a evolução da ciência em descobrir toda fisiopatologia da obesidade, oferecendo atualmente medicamentos efetivos e muito seguros. Os dois maiores problemas, aponta o médico, são o custo e a venda sem a necessidade de nenhuma prescrição médica.

Quem pode usar?

Pessoas com índice de massa corporal acima de 30 kg/m2, ou acima de 27 kg/m2 para aqueles que possuem comorbidades e outras condições relacionas ao peso, como hipertensão, apneia do sono e cardiopatia. Os medicamentos devem sempre ser associados a uma alimentação balanceada e à prática regular de exercícios físicos.

Como age a tirzepatida?

O medicamento estimula a produção de dois hormônios: o GLP-1, para estimular a produção da insulina e reduzir o açúcar no sangue; e o GIP, que potencializa os efeitos do anterior. Além disso, esses hormônios têm outros efeitos, como retardar o esvaziamento do estômago e fazer com que o paciente se sinta saciado mais rápido e por mais tempo, reduzindo assim a vontade de comer e a ingestão calórica.

Quais os resultados?

Durante os estudos para aprovação do medicamento, obesos que tomaram o Zepbound por 72 semanas perderam, em média, 18% de peso corporal nas doses maiores –para o Wegovy a média é de 15%.

Quais os efeitos colaterais?

Podem ser observados problemas gastrointestinais graves, como dor abdominal, refluxo, diarreia, constipação, náuseas, vômito, além de tontura, dor de cabeça, queda de cabelo, fadiga, hipersensibilidade e erupções cutâneas. Insuficiência renal, pancreatite, depressão e pensamentos suicidas também foram observados.

Em quais dosagens ele será comercializado?

O Zepbound (obesidade) terá dosagens de 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg. Já o Mounjaro (diabetes) em 5 mg, 10 mg, e 15 mg. A diferença é a indicação para tratamento descrita na bula.

Qual data e valor de venda?

Nos EUA ele deve ser disponibilizado em dois meses, por U$ 1.059,87 (cerca de R$ 5.000,00). No Brasil, não há previsão para a venda, já que, mesmo solicitada pela fabricante, ainda não houve aprovação da Anvisa. A tirzepatida também está sob revisão regulatória para obesidade na Europa, China e Reino Unido.

Tem que tomar a vida toda?

Sim, obesidade é uma doença crônica, que tem controle, mas não cura. Com a suspensão do uso, quase sempre ocorre reganho de peso.

Quem já toma Ozempic ou Wegovy pode mudar?

Essa avaliação deverá ser feita por um médico, que observará o histórico do paciente e outras condições e tratamentos associados. Vale lembrar que cada pessoa reage de forma diferente aos medicamentos, com resultados e efeitos colaterais que precisam ser avaliados previamente.