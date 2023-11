The New York Times

Xingar pode ser tão satisfatório que pode nos ajudar a suportar a dor. É possível que choque, ofenda e entretenha. Pode liberar tensão ou aumentá-la. Pode promover intimidade.

Qual é o segredo do xingamento? Como palavras pequenas nos afetam de todas as maneiras possíveis?

Todas as línguas têm tabus —coisas que pessoas boas não mencionam com companhias respeitosas— e esses tabus tendem a se agrupar em torno de temas como religião, defecação, doença e sexo; em outras palavras, coisas que podem nos prejudicar fisicamente ou espiritualmente. Como os linguistas Keith Allan e Kate Burridge colocam, a nocividade dos tabus "contamina" certas palavras que se referem a eles, tornando-as relacionadas também um tabu. É desta forma que uma fala geralmente se torna um palavrão.

Na puritama Grã-Bretanha vitoriana, nomes de ruas extremamente obscenos, que existiam sem problemas em todo o país na Idade Média, foram censurados - Adobe Stock

Os tabus mais fortes refletem os valores da sociedade. Algo que antes era aceitável pode se tornar um tabu, ou vice-versa. Na puritana Grã-Bretanha vitoriana, nomes de ruas extremamente obscenos, que existiam sem problemas em todo o país na Idade Média, foram censurados. E em culturas cada vez mais seculares, o tabu em torno de palavras relacionadas à religião diminuiu. Pegue a famosa frase de Rhett Butler no filme "E o Vento Levou": "Francamente, minha querida, eu não dou a mínima" ["Frankly, my dear, I don’t give a damn", no original em inglês]. É muito menos chocante para os ouvidos modernos do que era para a audiência do filme em 1939.

Mas fantasmas de tabus que já foram poderosos ainda podem nos assombrar. Considere, como fazem os professores Allan e Burridge, derramar sal, que era uma vez caro e espiritualmente significativo. Jogar um pouco de sal derramado sobre o ombro esquerdo, nos olhos do diabo que ali residia, supostamente afastava a má sorte. Muitas pessoas ainda fazem isso, mas não, suspeito, para cegar o diabo. De maneira semelhante, xingamentos, uma vez contaminados com o nojo ou o poder associados a um forte tabu, mantêm sua força mesmo quando o chocante em torno de suas origens diminui.

Hoje em dia, ofendemos principalmente porque xingar é um comportamento que causa ofensa. Quando xingamos em um contexto em que podemos presumir que as pessoas ao nosso redor prefeririam que não fizéssemos isso, essa escolha é um sinal de desrespeito.

Situar a capacidade de ofender na intenção de quem xinga nos ajuda a entender algumas coisas intrigantes sobre o xingamento, como por que é de alguma forma menos ofensivo substituir uma letra por um asterisco, apesar de todos ainda saberem o que significa. A escolha envia uma mensagem ao leitor: reconheço que essa palavra pode ofendê-lo e me importo com seus sentimentos. Porquê a intenção importa, alguns asteriscos podem tirar a força da palavra.

Mas xingar, mesmo sem censura ou eufemismo, também pode ser afetuosamente benigno. Para ser entendido dessa maneira, o ouvinte precisa confiar que o falante não está o atacando verbalmente, mas baixando a guarda e sinalizando que o ambiente é informal e a relação é amigável. Xingar nesses contextos pode até promover intimidade entre conhecidos recentes. Entre pessoas que já confiam umas nas outras, é uma excelente maneira de expressar afeto.

Em alguns contextos sociais, como em um jogo esportivo ou em um bar com amigos, o xingamento amigável está bem estabelecido. E no trabalho? Em um estudo de 2004, pesquisadores gravaram conversas entre funcionários de uma fábrica de sabão na Nova Zelândia e descobriram que o xingamento bem-humorado era comum entre trabalhadores que se conheciam bem, mas ausente entre trabalhadores que não faziam parte do mesmo grupo de amigos. No escritório, um ambiente historicamente formal que tem se tornado mais informal, é possível ouvir um palavrão ocasional em uma reunião ou lê-lo em um chat em grupo —algo mais comum em algumas indústrias do que em outras.

Mas antes de participar, vale lembrar que a tendência do xingamento de variar em ofensividade ao longo do tempo e com contexto, juntamente com sua capacidade aparentemente mágica de chocar, também pode refletir nossos preconceitos e tendências habituais. Xingar deveria ser uma atividade igualitária, mas ainda não chegamos lá.

E ainda existem muitos contextos em que xingar é totalmente inadequado, como em uma entrevista de emprego ou ao conhecer nossos futuros sogros pela primeira vez. Ficaríamos horrorizados ao ouvir uma babá xingar uma criança sob seus cuidados. E nesta publicação ainda há "um limite acentuado para palavras vulgares".

Não é que a cultura americana ou britânica tenha se tornado mais difícil de se chocar em geral. Na verdade, hoje em dia ficamos mais chocados com linguagem racista, sexista, homofóbica, capacitista e discriminatória do que há algumas décadas. Materiais historicamente considerados inofensivos e saudáveis agora rotineiramente vêm com avisos de gatilho quando ensinados aos alunos. Juntos, o que emerge é que não estamos nos tornando mais difíceis de chocar, mas o que consideramos ofensivo continua a mudar e evoluir, como sempre aconteceu.

Em 2020, "E o Vento Levou" foi temporariamente retirado de um serviço de streaming após críticas — não por causa do que Rhett Butler disse, mas pelas representações românticas do Sul pré-guerra civil no filme. Quando foi reintegrado alguns meses depois, um vídeo introdutório foi adicionado com um aviso de que a visualização pode ser desconfortável, até mesmo dolorosa.

O linguista Geoff Nunberg escreveu que "palavras sujas são feitiços mágicos que evocam suas referências". Nós as invocamos para desabafar, causar confusão ou compartilhar uma risada — muitas vezes sem fazer muito sentido. É fascinante escavar sua história e entender melhor de onde vem essa magia. Mas também é satisfatório simplesmente se deleitar com o poder que concedemos à linguagem para nos mover.