Quando é melhor se exercitar: de manhã ou à tarde?

The Conversation* | BBC News Brasil

Para controlar o açúcar e melhorar a saúde cardiovascular, estudos recomendam exercício à tarde

O estilo de vida atual nos levou a eliminar atividades físicas que habitualmente nossos avós faziam, como trabalhar no campo. Para piorar a situação, nós as substituímos por atividades sedentárias como ver televisão no sofá.

Isso gerou um problema preocupante na Espanha: nos últimos 30 anos, a incidência de doenças como diabetes e colesterol duplicou, segundo os dados revelados pela Encuesta Europea de Salud 2020.

Frequentadores correm e caminham em pista no parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista - Rubens Cavallari - 10.dez.2022/Folhapress

Esse aumento alarmante nos obriga a repensar nossos estilos de vida e a explorar soluções que melhorem nosso bem-estar. Uma delas, que está ao alcance de todos, é tão simples quanto eficaz: fazer exercício físico.

Hoje, o exercício é considerado como um remédio, pois ele é capaz de trazer melhoras relativas a um amplo espectro de doenças, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares ou câncer. No entanto, nem todas as pessoas têm a mesma energia ao longo do dia.

Alguns têm um pico de energia durante a manhã, o que os faz se sentir mais dispostos a se exercitar nas primeiras horas do dia. Outros preferem aproveitar a tarde ou a noite para dar tudo em suas rotinas de exercício.

Então, surge uma pergunta natural: o exercício feito pela manhã é tão benéfico quanto o feito à tarde? Essa pergunta tornou-se um tema de grande interesse na comunidade científica.

Para controlar o açúcar e melhorar a saúde cardiovascular, exercício à tarde

Nos últimos anos, houve um acúmulo de evidências científicas comparando os efeitos do exercício matutino versus o vespertino. Uma metanálise recente avaliou o efeito conjunto de nove estudos nos quais participaram um total de 450 pessoas. Os resultados revelam que o exercício tardio é mais benéfico para a saúde cardiovascular.

A conclusão foi obtida após observar uma grande redução dos níveis de triglicérides no sangue após o exercício vespertino. A atividade física nesse horário também é a melhor opção para diminuir a tensão em pessoas com hipertensão arterial.

Como se não bastasse, em pessoas com diabetes tipo 2, o exercício tardio é mais eficaz para controlar os níveis de açúcar no sangue.

É importante sinalizar que essa linha de estudos é muito recente e que o exercício é sempre benéfico, independentemente do momento em que ele é feito.

Quem não tem flexibilidade de horário para escolher quando fazer exercício pode continuar fazendo isso pela manhã. E, nesse caso, obterá como benefícios extra a melhora na capacidade de atenção, na memória e na tomada de decisões.

Dicas para escolher a melhor hora para treinar

Também existem estudos que sugerem que o exercício à tarde pode ter um efeito um pouco mais acentuado na perda de peso. Isso porque, ao que parece, a atividade física no final do dia parece diminuir o apetite.

No entanto, é crucial entender que o exercício por si só não é a melhor estratégia para a perda de peso. Por isso, se o objetivo principal é emagrecer, o exercício deve ser acompanhado de um plano nutricional, independentemente da hora em que ele será praticado.

Quando nos exercitamos à tarde, a escolha do tipo de exercício é relevante. Convém evitar atividades vigorosas e treinamento pesado nas horas anteriores ao sono porque isso poderia afetar a qualidade e a duração dele.

Para garantir um sono reparador, é recomendável deixar um intervalo de pelo menos duas horas entre o exercício e a hora de dormir. Isso contribui para um descanso noturno mais eficaz e saudável, algo muito relevante para as pessoas que têm problemas com sono.

* Professor e pesquisador em ciências da saúde na Universidade Loyola Andaluzia

**Este artigo foi publicado no The Conversation e reproduzido aqui sob a licença Creative Commons. Clique aqui para ler a versão original em espanhol.