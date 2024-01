Exercícios extenuantes podem causar dano muscular em pacientes com Covid longa, diz estudo

Bloomberg

Exercício é bom para a saúde, mas pode ser prejudicial para alguns pacientes com Covid longa, mostra novo estudo.

Aqueles que experimentam quedas debilitantes após atividades extenuantes —uma condição conhecida como mal-estar após exercício— correm o risco de danos graves nos tecidos devido ao exercício intenso.

Pesquisadores da Universidade de Amsterdã submeteram 25 pacientes com Covid longa e 21 "controles" saudáveis não afetados a cerca de 8–12 minutos de ciclismo de alta intensidade.

Pacientes com Covid longa devem tomar cuidado com a intensidade dos exercícios - Ernesto/Adobe Stock

Os participantes cederam amostras de sangue e biópsia muscular antes e depois do teste de exercício para identificar mudanças biológicas que possam explicar os sintomas persistentes e debilitantes dos pacientes.

Aqueles com Covid longa tinham uma capacidade de exercício significativamente menor do que os controles —associada a uma proporção maior de fibras musculares brancas propensas à fadiga e menos fibras musculares vermelhas de contração lenta—, de acordo com o estudo publicado neste mês na revista Nature Communications.

O teste de exercício desencadeou mal-estar pós-exercício em todos os pacientes e durou três semanas em alguns deles, disse Rob Wust, professor assistente de fisiologia muscular que coliderou o estudo.

Todos os participantes com Covid longa —incluindo ex-fisiculturistas, lutadores de taekwondo e atletas profissionais— tiveram que parar de trabalhar em tempo integral desde o desenvolvimento da condição induzida pelo coronavírus.

Razão biológica

Uma análise do tecido pós-exercício coletado do músculo da perna superior dos participantes constatou que os pacientes tinham mais probabilidade do que os controles de apresentar sinais de danos graves no tecido, incluindo fibras musculares morrendo, inflamação e distúrbios metabólicos. Os pacientes também apresentaram um aumento na acumulação de depósitos contendo amiloide em seus músculos, o que outros estudos observaram nos vasos sanguíneos de pessoas com Covid longa.

Os resultados não estabelecem uma causa para a Covid longa, disse Wust. No entanto, mostra uma razão biológica para os sintomas e que eles não são psicológicos ou simplesmente devido à descondicionamento ou falta de exercício físico, acrescentou.

Pesquisas adicionais estão em andamento para entender o processo danoso, incluindo em pacientes com encefalomielite miálgica/síndrome da fadiga crônica, e como ele pode ser tratado e prevenido.

Enquanto isso, grupos de apoio a pacientes com Covid longa recomendam uma abordagem de "parar, descansar, dosar" para evitar crises graves desencadeadas por certos níveis de atividade física, mental ou emocional.

"Ainda não podemos ajudá-los, além de dizer para não se esforçarem demais e evitar esse problema", disse Wust.

"Sabemos de outros estudos que mover os músculos, mantê-los ativos é bom para você, mas os pacientes precisam conhecer seu próprio limite de exercício e tentar ficar abaixo disso".