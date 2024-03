Wegovy será coberto pelo Medicare dos EUA para pacientes com doenças cardíacas

Washington (Estados Unidos) | Reuters

Pacientes cardíacos segurados pelo programa Medicare dos Estados Unidos podem ter cobertura do medicamento para perda de peso Wegovy, da Novo Nordisk, desde que seja prescrito para reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, disse a agência que supervisiona o programa na última quinta-feira (21).

Os planos de medicamentos prescritos pelo Medicare administrados por seguradoras privadas, conhecidos como Parte D, atualmente não podem cobrir medicamentos para obesidade.

Caixas do medicamento semaglutida, conhecido pelo nome comercial Wegovy, utilizado no tratamento de obesidade e risco cardíaco associado ao sobrepeso - Tom Little - 08.mar.24/Reuters

No entanto, sob a nova orientação, tais medicamentos seriam pagos se eles receberem aprovação nos EUA para um uso secundário que o Medicare cobre, disse o Centro de Serviços de Medicare e Medicaid (CMS) dos EUA.

Com base nos resultados positivos de um grande ensaio clínico, a FDA, agência americana de drogas e alimentos, aprovou o Wegovy no início deste mês para reduzir o risco de derrame e ataque cardíaco em adultos com sobrepeso ou obesidade que não têm diabetes.

"O CMS emitiu orientações para os planos do Medicare Parte D afirmando que medicamentos antiobesidade que recebem aprovação da FDA para um indicação adicional medicamente aceita podem ser considerados um medicamento da Parte D para esse uso específico", disse um porta-voz do CMS em um comunicado por e-mail.

Analistas previram que o mercado de medicamentos para perda de peso poderia atingir pelo menos US$ 100 bilhões por ano até o final da década, com a produção de Wegovy e os medicamentos Zepbound e Mounjaro da Eli Lilly não conseguindo acompanhar a demanda surpreendente.

Um porta-voz da Novo disse que a empresa ficou encorajada ao ver a orientação, mas mais trabalho era necessário porque o Medicare ainda não cobre medicamentos para obesidade para o gerenciamento crônico do peso.

A cobertura do Wegovy pelo Medicare abre o medicamento para negociações de preços do governo sob o Ato de Redução da Inflação do Presidente Joe Biden.

O CMS disse que os preços negociados se aplicarão a medicamentos que compartilham o mesmo ingrediente ativo em vez de marcas específicas.

A Novo Nordisk disse no ano passado aos analistas que esperava que o Medicare negociasse o preço que pagará pelo medicamento para diabetes Ozempic, que tem o mesmo ingrediente ativo que o Wegovy, semaglutida, e publicasse novos preços para os medicamentos em 2027. A empresa disse que esperava que o Wegovy fosse afetado pelas negociações.

O Medicare é proibido de cobrir certos medicamentos, incluindo aqueles usados para tratar anorexia, perda de peso e ganho de peso, sob a Lei de Seguridade Social. O CMS disse em suas orientações que medicamentos para perda de peso ainda não podem ser cobertos quando usados apenas para tratar a obesidade.

"Um medicamento que recebe aprovação da FDA para gerenciamento crônico do peso sozinho não seria considerado um medicamento da Parte D", disse o porta-voz do CMS.

"Se este mesmo medicamento também receber aprovação da FDA para tratar diabetes ou reduzir o risco de eventos cardiovasculares adversos importantes em adultos com doença cardiovascular estabelecida e obesidade ou sobrepeso, então seria considerado um medicamento da Parte D apenas para esses usos específicos", o porta-voz disse.

Aproximadamente 65 milhões de pessoas estão inscritas no Medicare, o programa de seguro de saúde do governo dos EUA para pessoas com 65 anos ou mais ou que são deficientes.

Os programas estaduais do Medicaid para pessoas e famílias de baixa renda seriam obrigados a cobrir o Wegovy quando usado para prevenir doenças cardíacas em pessoas com obesidade, acrescentou o porta-voz do CMS.