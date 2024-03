Combinar exercícios com caneta emagrecedora reduz chance de reganho de peso

Curitiba

As canetas emagrecedoras estão entre as apostas da ciência para o combate da obesidade, mas têm suas limitações. Ao imitarem o GLP-1, hormônio ligado à saciedade, elas levam à redução de até 26% do peso corporal. O grande desafio está no reganho de gordura após a suspensão do uso.

Um estudo da farmacêutica Novo Nordisk, que produz duas medicações dessa classe, o Ozempic e o Saxenda, aponta, por exemplo, que os pacientes engordam cerca de dois terços dos quilos perdidos depois que param de utilizar Ozempic.

O problema preocupa a comunidade científica, diz a médica Andressa Heimbecher Soares, doutora em endocrinologia pela USP (Universidade de São Paulo). "Somos resistentes à ideia de uma medicação para obesidade que precisa ser tomada para o resto da vida", diz.

Praticar exercícios físicos gera sensação de bem-estar, o que estimula a seguir um novo estilo de vida - Adobe Stock

Mas um estudo publicado na revista The Lancet sugere uma solução para esse impasse: combinar o tratamento medicamentoso com atividade física regular.

A pesquisa, também da Novo Nordisk, foi realizada na Dinamarca, e avaliou 195 adultos com obesidade que perderam em média 13 kg depois de dois meses de tratamento com dieta.

A amostra foi dividida em quatro grupos. O primeiro se tratou com liraglutida (substância ativa do Saxenda). O segundo aliou o mesmo fármaco a quatro sessões semanais de atividades físicas. O terceiro apenas praticou atividades físicas consumindo placebo, enquanto o quarto recebeu apenas placebo.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Após a suspensão do tratamento, o grupo com menor reganho de gordura no intervalo de um ano foi o que aliou a medicação a atividades físicas. O grupo que usou o remédio de forma isolada foi o que mais ganhou peso novamente.

"O experimento mostrou um cenário que a gente vê de forma muito parecida no mundo real", diz a médica Cynthia Valério, diretora da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

Há várias explicações para esse efeito, diz Valério. Uma delas é o fato de os pacientes que se exercitam se sentirem dispostos a praticar atividades físicas mesmo após o acompanhamento médico.

Ao experimentar a sensação de bem-estar que extrapola a simples perda de peso, a pessoa segue com os exercícios de forma intuitiva e obtém os ganhos hormonais e metabólicos do novo estilo de vida.

Além disso, o remédio e a atividade física se complementam, diz Soares. Ao reduzir a presença de gordura das células musculares, a liraglutida torna o músculo mais eficiente, potencializando exercícios físicos e otimizando a queima calórica a longo prazo.

Embora a bula do Saxenda já indicasse o uso do fármaco em associação a uma dieta hipocalórica e o aumento do exercício físico, o estudo traz um alerta aos médicos, diz Valério. "Mais uma vez, vemos a importância de prescrever a atividade física não apenas como aconselhamento, mas como tratamento na clínica", finaliza.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis