Principal causa de morte relacionada ao álcool pode passar despercebida por anos

A doença hepática relacionada ao álcool é a principal causa de morte por consumo excessivo de álcool —e, embora seja curável nos estágios iniciais, muitas pessoas não percebem que a têm até ser tarde demais para reverter.

As mortes anuais causadas pela doença estão aumentando nos Estados Unidos, tendo subido 39% nos últimos anos, de acordo com novos dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. As taxas de mortalidade são mais altas em homens e adultos com idades entre 50 e 64 anos, embora estejam aumentando mais rapidamente entre mulheres e adultos mais jovens.

"As pessoas que estão bebendo estão bebendo mais pesadamente do que antes, então acho que esse é o maior fator", diz Jessica Mellinger, professora assistente de gastroenterologia e hepatologia na Escola de Medicina da Universidade de Michigan. E, acrescentou, "estamos vendo que, pela primeira vez neste país, as mulheres estão bebendo tanto quanto os homens."

Não há sintomas nos estágios iniciais da doença hepática relacionada ao álcool, o que torna difícil identificá-la - Adobe Stock

O QUE É A DOENÇA HEPÁTICA RELACIONADA AO ÁLCOOL?

A primeira fase da doença é a esteatose hepática, ou doença hepática gordurosa. Isso acontece quando a gordura começa a se acumular no fígado, que é responsável por metabolizar o álcool. Na segunda fase, o consumo excessivo de álcool ativa o sistema imunológico do corpo, causando inflamação no fígado.

"As duas principais maneiras de danificar o fígado são colocando gordura nele e depois adicionando inflamação à gordura", afirma Mellinger.

Se esse dano continuar, um tecido cicatricial pode se acumular no fígado, levando à terceira fase, cirrose. Aproximadamente 20% das pessoas com doença hepática gordurosa relacionada ao álcool progredirão para cirrose.

Algumas pessoas também desenvolvem hepatite associada ao álcool, que é uma inflamação grave do fígado. Isso ocorre com mais frequência em pessoas com cirrose, mas pode acontecer em qualquer estágio se as pessoas estiverem bebendo muito (oito a dez bebidas por dia). Tanto a cirrose hepática quanto a hepatite associada ao álcool podem ser fatais.

O QUE CAUSA ISSO?

O risco de doença hepática relacionada ao álcool aumenta quando as pessoas bebem mais do que os limites recomendados: sete bebidas por semana para mulheres e 14 para homens. O risco aumenta substancialmente para mulheres que consomem regularmente mais de três bebidas por dia e homens que têm mais de quatro bebidas por dia, diz Sasha Deutsch-Link, uma fellow em gastroenterologia e hepatologia na Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. (Porque as mulheres metabolizam o álcool de forma diferente dos homens, elas têm um maior risco de doença se beberem a mesma quantidade.)

Nesse nível de consumo de álcool, estima-se que 90% das pessoas tenham depósitos de gordura em seus fígados. A gordura pode começar a se acumular rapidamente —em alguns casos, após apenas seis meses de consumo pesado, diz Rohit Loomba, chefe de gastroenterologia e hepatologia na UC San Diego Health.

A cirrose leva anos ou décadas para se desenvolver. Como resultado, a doença hepática grave é mais comum em adultos mais velhos, embora Deutsch-Link tenha dito que já viu pessoas de 20 anos com cirrose ou hepatite associada ao álcool.

Condições metabólicas, como obesidade, diabetes ou hipertensão, também podem danificar o fígado. Isso coloca as pessoas "em maior risco de progredir para doença hepática mais rapidamente com níveis mais baixos de consumo de álcool", diz Deutsch-Link. A piora da saúde metabólica entre os americanos pode ser outra razão para o aumento das mortes por doença hepática relacionada ao álcool.

QUAIS SÃO OS SINAIS DE DANOS NO FÍGADO?

Não há sintomas nos estágios iniciais da doença hepática relacionada ao álcool, o que torna difícil identificá-la. "A maioria das pessoas que podem estar a caminho de desenvolver cirrose nem sequer sabe disso", diz Loomba.

Quando as pessoas são diagnosticadas nos dois primeiros estágios, muitas vezes é porque os exames de sangue revelaram uma função hepática anormal. Esses testes podem ser feitos como parte da triagem metabólica de rotina, ou um médico pode recomendá-los se estiver preocupado com o consumo de álcool de um paciente. Se os níveis de enzimas hepáticas de alguém estiverem anormais, uma ultrassonografia ou ressonância magnética pode determinar em que estágio da doença hepática a pessoa está.

No entanto, a doença hepática é detectada apenas quando sintomas alarmantes aparecem nos estágios finais. Um paciente pode ter fluido significativo e inchaço no abdômen, começar a vomitar sangue ou desenvolver icterícia.

COMO É TRATADA A DOENÇA HEPÁTICA RELACIONADA AO ÁLCOOL?

Como o fígado pode se regenerar, os dois primeiros estágios da doença hepática podem ser revertidos se o paciente parar de consumir álcool.

"O mais importante é parar de usar álcool para esses pacientes", diz Deutsch-Link. Para ajudar com isso, muitas clínicas oferecem tratamento para transtorno do uso de álcool, incluindo terapia, programas em grupo ou medicamentos para reduzir a vontade de beber.

Uma vez que alguém tem cirrose, "na maioria das vezes, isso é considerado irreversível", afirma Robert Wong, professor associado clínico de gastroenterologia e hepatologia na Escola de Medicina da Universidade de Stanford. "E uma vez que você chega à cirrose, você está em um risco muito maior de complicações, progressão, câncer de fígado e, é claro, morte, infelizmente."

No entanto, Loomba observou que mesmo com cirrose, se as pessoas pararem de beber, "o risco de morrer de cirrose no próximo ano diminui significativamente."

Se você está preocupado com a saúde do seu fígado, os especialistas dizem que o primeiro passo é falar com um médico e perguntar sobre testes de função hepática. O objetivo é detectar quaisquer problemas o mais cedo possível.