Promessa da dieta para a síndrome dos ovários policísticos desmorona

Por anos, pessoas que tinham síndrome dos ovários policísticos e também estavam com sobrepeso foram informadas de que seus sintomas melhorariam se perdessem peso por meio de uma dieta restritiva. Em 2018, um grupo líder de especialistas em SOP recomendou que mulheres com sobrepeso ou obesas com o distúrbio hormonal considerassem reduzir sua ingestão calórica em até 750 calorias por dia. Essa orientação ajudou a criar programas de dieta questionáveis nas redes sociais e reforçou a impressão entre pessoas com SOP de que se conseguissem alterar com sucesso suas dietas, se sentiriam melhor.

Mas as recomendações não foram baseadas em estudos robustos sobre SOP, e os pesquisadores agora dizem que não há evidências sólidas que sugiram que uma dieta restritiva a longo prazo tenha algum impacto significativo nos sintomas da SOP. Fazer dieta raramente leva a uma perda de peso sustentada para qualquer pessoa, e para pessoas com SOP, perder peso é particularmente difícil. Além disso, a ligação entre a perda de peso sustentada e a melhora dos sintomas não é muito clara ou bem estabelecida, disse Julie Duffy Dillon, nutricionista especializada no cuidado da SOP.

A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal caracterizado por menstruações irregulares, infertilidade, crescimento excessivo de pelos faciais, acne e queda de cabelo - Sonia Pulido/The New York Times

Em 2023, o mesmo grupo, chamado Rede Internacional de SOP, revisou suas orientações com base em uma nova análise da pesquisa e eliminou todas as referências à restrição calórica. O grupo agora recomenda que pessoas com SOP mantenham uma "composição dietética geral equilibrada e saudável" semelhante à dieta mediterrânea, que está associada a um menor risco de problemas de saúde ligados ao distúrbio, como doenças cardiovasculares e diabetes. Não se sabe se comer dessa forma pode melhorar os sintomas da SOP.

As mudanças nas diretrizes refletem "a literatura sobre SOP e a experiência vivida das pessoas com a condição", disse Helena Teede, endocrinologista do Monash Health, na Austrália, e autora principal das diretrizes de 2023. "Não se trata mais de culpar as pessoas ou estigmatizá-las, ou sugerir que é uma falha comportamental pessoal ter um peso mais alto."

O QUE É SOP?

A SOP é um distúrbio hormonal que afeta até cinco milhões de mulheres nos Estados Unidos. É caracterizada por menstruações irregulares, infertilidade, crescimento excessivo de pelos faciais, acne e queda de cabelo —sintomas comuns a outras condições de saúde, o que torna o diagnóstico complicado. Pessoas com SOP geralmente ovulam menos de uma vez por mês e muitas vezes também têm níveis mais altos de andrógenos (hormônios sexuais masculinos) ou múltiplos folículos subdesenvolvidos nos ovários (não, como o nome sugere, cistos) ou ambos.

Normalmente, quando uma mulher está apresentando sintomas, um médico irá fazer uma ultrassonografia nos ovários para procurar esses folículos ou realizar exames de sangue para testar os níveis hormonais. Não há cura para a SOP; a primeira linha de tratamento costuma ser algum tipo de anticoncepcional para ajudar a regular o ciclo menstrual.

Embora a SOP seja geralmente vista como um problema reprodutivo, ela também pode afetar a saúde metabólica —incluindo açúcar no sangue, pressão sanguínea e níveis de colesterol. Pessoas com SOP frequentemente têm inflamação crônica, que ocorre quando o sistema imunológico é superestimulado por períodos prolongados. E elas têm um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, câncer de endométrio e diabetes, diz Heather Huddleston, diretora da Clínica e programa de pesquisa de SOP da Universidade da Califórnia, São Francisco.

A condição também foi associada a um aumento do risco de problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade, tentativas de suicídio e distúrbios alimentares.

A CONEXÃO ENTRE PESO CORPORAL E SOP

A relação entre SOP e peso é complexa; a condição está fortemente associada à obesidade. Alguém com SOP tem predisposição para ganhar peso e, à medida que o faz, seus sintomas podem piorar, diz Anuja Dokras, diretora do Centro de Síndrome dos Ovários Policísticos da Universidade da Pensilvânia e coautora das diretrizes de 2023. "É uma relação bidirecional", disse ela, mas "não entendemos por que elas tendem a ganhar peso."

As diretrizes de 2023 também observaram que as taxas de obesidade entre pessoas com SOP variam em diferentes partes do mundo. E, diz Dokras, nem todo mundo com obesidade tem SOP. Alguns estudos mostraram que a perda de peso por meio de mudanças no estilo de vida pode melhorar alguns sintomas hormonais e metabólicos da SOP, diz Teede, mas "as evidências em relação à fertilidade são desafiadoras."

Muito poucos estudos mediram as mudanças na ovulação e nas taxas de gravidez. "Uma de nossas maiores questões de pesquisa é quanto peso precisamos perder, por quanto tempo, e então quanto estabilidade desse peso precisamos para que o sistema reprodutivo do corpo volte a funcionar", acrescentou.

O sinal mais convincente de que a perda de peso pode estar associada a uma melhora na ovulação e nas taxas de gravidez vem de estudos recentes que analisaram os resultados da cirurgia bariátrica em mulheres obesas com e sem SOP, diz Dokras. Esses dados mostram que, após a intervenção cirúrgica e a redução drástica de peso, aquelas com SOP "começam a ter períodos muito regulares e os níveis de hormônios masculinos também diminuem". A pesquisa para estudar se medicamentos para perda de peso como o Ozempic podem melhorar os sintomas de pacientes com SOP ainda está em andamento.

Mas muitas mulheres com SOP têm resistência à insulina —quando o corpo não usa efetivamente a insulina que produz, levando a níveis elevados de açúcar no sangue. Isso pode agravar alguns sintomas, incluindo ganho de peso, e também tornar a perda de peso particularmente difícil, diz Huddleston.

Dillon disse que o antigo conselho de restringir calorias para perder peso tem sido especialmente preocupante, dada as taxas mais altas de distúrbios alimentares entre pessoas com SOP. Anedoticamente, ela disse que viu o dano duradouro do conselho em muitos de seus pacientes.

Quando as pessoas tentam dietas "e inevitavelmente falham porque elas não funcionam para a maioria das pessoas, então elas assumem a responsabilidade, tipo, 'Bem, isso é minha culpa'", diz Dillon. "Então elas não procuram mais cuidados de saúde. Não é incomum as pessoas com SOP se encontrarem comigo e me dizerem que sou a primeira pessoa que elas veem em 10 anos."

Nesse ponto, ela acrescentou, "elas têm muitas preocupações de saúde diferentes, como diabetes e colesterol alto, mas também se sentem envergonhadas, deprimidas e ansiosas."