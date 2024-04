Aveia realmente pode ajudar na perda de peso como mostram vídeos do TikTok?

The New York Times

No TikTok, uma mulher mistura meia xícara de aveia em flocos com uma xícara de água e o suco de meio limão. Ela força um sorriso e depois hesita ao dar um gole. "Isso", ela diz com um floreio colorido, "é horrível".

Não é para a bebida ser gostosa, ela é um truque que supostamente funciona para perda de peso.

Beba todos os dias, afirmam alguns influenciadores nas redes sociais, e você pode perder incríveis 40 libras [18 quilos] em dois meses. O truque é chamado de "Oatzempic" [junção do termo 'oat', inglês para aveia, com 'Ozempic'], em referência ao medicamento para diabetes que pertence à classe de remédios cada vez mais populares pela notável capacidade de ajudar as pessoas a perder peso.

Trend do TikTok promove o "Oatzempic" como truque para perder peso - Bobbi Lin/The New York Times

Estão se aproveitando "da popularidade" desses medicamentos, diz Colleen Tewksbury, professora assistente em ciências da nutrição na Universidade da Pensilvânia.

Mas embora a aveia seja certamente nutritiva, "não há nada de mágico" nelas para perda de peso, diz Emily Haller, nutricionista do programa de medicina do estilo de vida no Trinity Health Ann Arbor, em Michigan.

O que a aveia pode fazer pela sua saúde?

A aveia é uma boa fonte de fibra solúvel, especialmente um tipo chamado beta-glucana, que tem sido indicada para reduzir os níveis de colesterol e diminuir os picos de açúcar no sangue após as refeições, diz Haller.

Em geral, consumir fibra suficiente (o que a maioria dos americanos não faz) também pode reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas e certos tipos de câncer, além de apoiar um intestino saudável e hábitos intestinais regulares, acrescenta.

Meia xícara de aveia em flocos contém cerca de quatro gramas de fibra; as diretrizes nutricionais recomendam que os adultos consumam pelo menos de 21 a 38 gramas por dia.

Alimentos ricos em fibras também levam mais tempo para serem digeridos do que alimentos com baixo teor de fibras, e podem retardar o movimento dos alimentos pelo intestino, o que pode ajudá-lo a se sentir cheio e saciado por mais tempo, diz Haller.

Uma bebida de aveia batida pode ajudar na perda de peso?

Algumas pesquisas sugerem que adicionar aveia à sua dieta pode estar associado a uma pequena perda de peso, talvez porque ajude na saciedade. Mas nem todos os estudos encontraram isso, diz Tewksbury, acrescentando que não tinha conhecimento de nenhuma pesquisa testando especificamente aveia batida com água. Também não há evidências de que o suco de limão possa ajudar na perda de peso.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Se as pessoas estão perdendo quantidades significativas de peso com o "Oatzempic", provavelmente é porque estão usando para substituir uma refeição mais calórica, diz Melanie Jay, pesquisadora de obesidade no N.Y.U. Langone Health.

Meia xícara de aveia em flocos tem cerca de 150 calorias; se você está consumindo isso em vez de um café da manhã mais calórico —um sanduíche com ovo e linguiça pode ter mais de 500 calorias, por exemplo— você provavelmente perderá peso, diz ela. É semelhante a substituir uma refeição por algo como um shake para perda de peso ou uma barra, o que pode ser eficaz para perda de peso, pelo menos a curto prazo, explica.

Mas aveia batida com água e suco de limão "não é uma refeição equilibrada", diz Haller. Uma tigela de mingau de aveia, talvez servida com leite, manteiga de nozes, frutas e sementes, "seria um café da manhã mais equilibrado e saciante", afirma.

Consumir proteína suficiente é particularmente importante se você está perdendo peso, diz Jay, para ajudá-lo a evitar perder músculos demais.

Usar o shake "Oatzempic" para perder peso também é provavelmente insustentável, afirma. "Se você voltar a comer o que comia antes, vai recuperar o peso".

Segundo Jay, muitos de seus pacientes com obesidade "perderam centenas de libras em suas vidas" através de dietas da moda e métodos semelhantes ao "Oatzempic". Mas o peso frequentemente retorna porque seus corpos respondem com um metabolismo mais lento e com mais fome, afirma.

O "sobe e desce" que pode ocorrer ao tentar truques de perda de peso da moda pode ser desanimador, acrescenta.

E para algumas pessoas, dietas da moda podem levar a uma "obsessão não saudável" com perda de peso irrealista e uma relação negativa com a comida, diz Haller.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

A aveia é algo semelhante ao ozempic?

"A aveia não é o Ozempic", diz Haller. "Nem perto."

Os medicamentos para perda de peso estão "em grande demanda" porque são eficazes, afirma Tewksbury. "É quase Pollyanna esperar o mesmo efeito da aveia ou da aveia em flocos."

Os medicamentos funcionam em parte imitando um hormônio chamado GLP-1, que seu corpo libera após comer. O hormônio retarda o movimento dos alimentos pelo intestino e sinaliza saciedade ao cérebro. Mas, explica Jay, a quantidade de GLP-1 que você libera após comer aveia ou qualquer alimento é muito menor, e não tão duradoura, quanto a fornecida pelos medicamentos.

Em vários estudos, pesquisadores mediram os níveis de GLP-1 no sangue após as pessoas consumirem pão de aveia ou trigo, ou um café da manhã com ou sem adição de pó de aveia, e descobriram que a aveia não aumentou os níveis de GLP-1 mais do que os outros alimentos.

A loucura do "Oatzempic" é "apenas mais uma tendência", diz Haller. "É apenas o que a internet faz." E, ela acrescenta, a popularidade da bebida provavelmente será "muito passageira".