Como atividade física é aliada da saúde mental e física

São Paulo

Atividade física é uma obrigação, uma chateação, ou você é um rato de academia? Na edição desta semana, escrevo sobre a importância da prática de exercícios físicos para a sua saúde física, mental e emocional.

A prática regular de atividade física melhora a saúde física, mental e emocional - Michal Jarmoluk/Pixabay

Mova-se

O modo de vida sedentário, além de estar associado ao maior risco de desenvolvimento de doenças, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca e obesidade, também afeta a produção natural de hormônios no corpo responsáveis por nosso bem-estar e felicidade, como a serotonina e as endorfinas.

Por isso, o exercício pode ser o melhor aliado para condições neurológicas, como depressão e ansiedade.



A atividade física auxilia na secreção de hormônios conhecidos como quimiocinas das células musculares, que têm atuação em diversos órgãos. Como resultado, temos um aumento na força muscular, com o fortalecimento da parede do coração, aumento da secreção de insulina, que ajuda a controlar o nível de glicemia no corpo, o que reduz o risco de diabetes, sobrepeso e obesidade.

A prática regular também ajuda a aumentar a imunidade, o que pode ser uma importante aliada no combate a infecções virais e bacterianas, explica o ortopedista e especialista em medicina esportiva pela Escola Paulista de Medicina, Paulo Kertzman.



"Já temos evidências hoje que o exercício precisa ser compreendido como um tratamento, não é só por querer ou não, temos que encarar como o melhor investimento em saúde", diz.

No cérebro, o exercício aumenta a produção de neurotransmissores que atuam nas conexões entre os neurônios –as chamadas sinapses–, melhorando funções como memória, aprendizagem, bem-estar, humor e até ajudando no sono.

Quanto tempo de malhação?

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda um tempo médio de 150 a 300 minutos por semana para adultos e 60 minutos para crianças e adolescentes.

No Brasil, o Guia de Atividade Física da População Brasileira orienta 150 minutos por semana de prática livre e estimula também a atividade física moderada durante o deslocamento. Nada mais é do que caminhar para ir de um lugar a outro, como trabalho ou escola.

Vale ressaltar que a atividade física pode ser dividida em leve, moderada ou intensa, e que cada pessoa deve ajustar aquela de acordo com suas necessidades e com o seu ritmo.



"Não estamos querendo que uma pessoa comece a correr uma maratona de 42 km, mas uma caminhada, que seja de 20, 30 minutos em um ritmo confortável, subir e descer uma escada, fazer alguns exercícios com elástico, são coisas possíveis", explica o Kertzman.

Omédico explica que, além dos objetivos de estética, perda de peso e ganho de massa muscular, a atividade física deve ser estimulada como forma de prevenção também de quedas na população mais idosa.



"Aqui no Brasil temos a prática de considerar os mais velhos como ‘frágeis’, que devem ficar ‘paradinhos’, sendo que é exatamente o contrário, temos que pensar que para pessoas acima de 60, 70 anos, os benefícios da atividade física são ainda maiores", diz.



É a principal forma de contornar também a sarcopenia, que já foi tema de uma edição da newsletter e você pode lembrar aqui.

CIÊNCIA PARA VIVER MELHOR

Novidades e estudos sobre saúde e ciência