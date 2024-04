Quais os riscos à saúde de tomar medicamentos em excesso

Maior risco de câncer colorretal associado a dois formatos de corpo. Pesquisadores da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, ligada à OMS, descreveram dois formatos de corpo mais associados ao risco de câncer colorretal, a partir da análise de quase 330 mil participantes. São eles: indivíduos com obesidade ou altos e com um acúmulo de gordura na região central. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Science Advances na última sexta-feira (19).

Falência cardíaca é causa mais frequente doença cardiovascular. A falência do coração, e não AVC (acidente vascular cerebral), é a principal causa que leva à fibrilação atrial, um tipo de doença cardíaca caracterizada por batimentos irregulares do coração. Foram estudadas as causas de cerca de 360 mil ocorrências em um período de 20 anos, e os pesquisadores verificaram que a falência cardíaca subiu de 24%, entre 2000 e 2010, para 31%, de 2011 a 2022. Além disso, a incidência de fibrilação atrial cresceu nos últimos 20 anos, sendo hoje mais prevalente em homens do que mulheres. O artigo foi publicado na revista científica British Medical Journal.