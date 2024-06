De spa em casa a show de rock, veja dicas de presentes para o Dia dos Namorados

São Paulo

Nem sempre é fácil pensar em presentes e formas de celebrar o Dia dos Namorados, comemorado na próxima quarta-feira (12). A data, que sempre lota restaurantes e motéis, pode ser lembrada também só com um filminho em casa, com uma troca de lembranças.

Para quem não faz ideia do que fazer ou o que dar para a pessoa amada, ainda dá tempo. A lista abaixo, feita por jornalistas da Folha, oferece sugestões para todos os bolsos.

Ficar em casa com o seu amor pode ser melhor do que enfrentar filas em restaurantes - Prostock-studio /Adobe Stock

Clichê, mas nem tanto

Para quem não resiste ao romantismo e quer dar flores, pode tentar algo diferente e apostar em um buquê de flores secas. Além de trazer uma decoração diferente para o ambiente, elas duram mais. O arranjo desidratado pode ser feito em casa, combinando folhagens e flores diferentes, ou comprado em uma floricultura com preços para todos os bolsos. A Oficina do Florista tem opção que custa R$ 47,90.

Buquê de flores secas ficam ótimos na decoração e duram mais - Unsplash

Cinema em casa

É possível fazer algo intimista, simples e sem gastar muito, como o cinema em casa que o ator Renato Goes fez para sua esposa Thayla Ayala. Escolha um filme que ambos queiram ver, separe umas comidinhas, como pipoca e chocolate, e prepare um espaço aconchegante —abuse nos travesseiros, almofadas no sofá, cama ou colchão. A iluminação baixa também faz a diferença.

Fazer sessão de cinema em casa pode ser uma boa forma de comemorar o dia dos namorados - Unsplash

De volta ao anos 2000

A banda de rock nova-iorquina Interpol traz seu som pós-punk de volta ao Brasil com uma turnê que homenageia os álbuns "Turn on the Bright Lights" (2002) e "Antics" (2004). Os shows em SP acontecem na sexta (7) e no sábado (8). Ainda há ingressos para a segunda apresentação,.à venda no site da Livepass, com setores a partir de R$ 280 reais.

Investimento e estilo

Se você não aguenta mais carregar as tralhas do seu namorado na sua bolsa quando vocês saem, eis uma boa dica de investimento. As pochetes da Katsukazan são duradouras, bem fáceis de usar —tanto de combinar com qualquer roupa, quanto de ajustar no corpo— e são bem funcionais. Ainda garante um visual bonitinho. Elas podem ser encontradas no site da marca a partir de R$ 322,23.

Pochete da marca Katsukazan - Reprodução/Instagram

Para colocar a leitura em dia

Nada substitui um livro físico, mas em um mundo cada vez mais agitado, ter todas as suas leituras concentradas em um único dispositivo facilita. O Kindle 11ª geração (R$ 499) e o Paperwhite (R$ 799) cabem no bolso e possuem uma tela antirreflexo, ideal para ler ao ar livre ou no deslocamento para o trabalho. Disponíveis na Amazon.

Kindle - Pavel Polívka_Unsplash

Para relaxar

Os fascinados por aromas e perfumes para ambiente, banhos de banheira e velas não ficam de foram. Uma boa pedida são o aromatizador Jacira, da marca Realindo (R$ 86, 240 ml) e as velas artesanais de verbena da Noavi (R$ 118, 200g). Podem ser encontrados no site da Mod ou na loja física na rua Alagoas, 503, em Higienópolos, São Paulo.

Spa em casa

A marca Biotiê produz cosméticos naturais, veganos e feitos a partir de ingredientes brasileiros. O aroma do hidratante de lavanda com pimenta rosa é único. Os kits são econômicos e rendem bem. Eles podem ser encontrados no site da marca pelo valor de R$ 172,08.

Kit da Biotiê - Reprodução

Perfume suave

Zimbro da Perfumaria Phebo, da Granado (R$ 250), é um perfume que não dá dor de cabeça. A fragrância é fresca e cabe feito uma luva no clima tropical. Pode agradar o namorado e é fácil de repor quando acabar. Ele pode ser encontrado no site da marca.

Perfume Zimbro da Phebo, Granado - Reprodução

Pijama versátil

Se dormir é a atividade favorita do casal —no friozinho principalmente— um pijama pode cair bem. Para quem é a favor da legalização do uso de pijamas em ambientes públicos, uma dica são as peças mais estilosas. Recentemente, a Hering lançou uma colab com a Thai de Melo com estampas diferentes e modelos que funcionam para além da hora do sono. Os valores variam entre R$ 189 e R$ 289 e estão disponíveis no site da marca e nas lojas físicas.

Pijama vendido na Hering - Reprodução

Presentes feitos à mão

Um presente feito à mão demonstra que você dedicou seu tempo (e não somente seu dinheiro) pensando e fazendo algo personalizado. Uma mistura perfeita, caso a pessoa querida tenha como linguagem do amor atos de serviço e presentes. Por exemplo: bonecas, pelúcias de crochê, um potinho com post its com os motivos pelos quais você ama a pessoa, varal de fotos com mensagens personalizadas e escritas à mão no verso e bugigangas feitas com resina.

Trabalhos manuais fazem bem para o cérebro - Pexels

Presente para os dois

Para quem quer virar cobaia de drinques, um kit bartender pode ser sucesso. O casal vai poder se aventurar em novos experimentos e incrementar o bar da casa. Disponível na Amazon por R$ 124,99.

Uma análise sobre a mania dos barzinhos que se tinha em casa - Catarina Pignato

Sob a luz das estrelas

O planetário do Parque Ibirapuera une romance e astronomia em sessão para observar as estrelas ao lado do seu par. A proposta é conhecer histórias de amor da mitologia, como Psique e Eros e Orfeu e Eurídice, explorando o cosmo. Há vagas para este sábado (8), às 17h, e este domingo, às 15h, os ingressos estão disponíveis no site do parque e custam entre 30 reais e 15 (a meia entrada).

Planetário do Ibirapuera (zona sul da cidade de São Paulo) - : Divulgação/Urbia Parques

