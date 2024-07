Fazer cocô duas vezes por dia melhora saúde no longo prazo, sugere estudo

AFP

Com que frequência se deve ir ao banheiro? Um estudo publicado nesta terça-feira (16) na revista Cell Reports Medicine mostra que evacuar uma ou duas vezes por dia melhora a saúde a longo prazo.

Pesquisas anteriores associam a constipação e diarreia a riscos aumentados de infecções e doenças neurodegenerativas, mas esses resultados foram observados em pacientes enfermos.

Estudo sugere que evacuar duas vezes por dia melhora a saúde no longo prazo - Sincerely Media/Unsplash

"Espero que este trabalho abra um pouco a mente dos médicos para os potenciais riscos de não controlar a frequência das evacuações", diz Sean Gibbons, principal autor do estudo, explicando que os médicos costumam considerar evacuações irregulares um mero "incômodo".

Gibbons e sua equipe coletaram dados clínicos, de estilo de vida e biológicos –incluindo dados de microbioma intestinal e genéticos–, entre outros, de mais de 1.400 adultos sem sinais de doença.

As frequências de evacuação informadas pelos participantes foram classificadas em quatro grupos: constipação (uma ou duas evacuações por semana), normal-baixa (três a seis por semana), normal-alta (uma a três por dia) e diarreia.

Quando as fezes permanecem no intestino por muito tempo, as bactérias fazem as proteínas fermentarem, produzindo toxinas. "Descobrimos que, mesmo em pessoas saudáveis constipadas, produz-se um aumento dessas toxinas na corrente sanguínea, especialmente prejudicial aos rins", afirma Gibbons.

Nos casos de diarreia, a equipe encontrou análises químicas clínicas indicativas de inflamação e dano hepático. Durante a diarreia, o organismo excreta um excesso de ácido biliar, que o fígado reciclaria para dissolver e absorver as gorduras da dieta, explicou Gibbons.

As bactérias intestinais conhecidas como "anaeróbios estritos", associadas a uma boa saúde, prosperam com uma ou duas evacuações por dia, embora sejam necessários mais estudos para confirmar essa tese.

Segundo Gibbons, para conseguir essa frequência, é preciso consumir frutas e verduras, beber bastante água, praticar exercícios físicos com regularidade e seguir uma dieta com predomínio de vegetais.