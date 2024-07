Vale a pena pagar mais caro por produtos orgânicos?

The New York Times

Com as contas de supermercado altas de hoje, até mesmo alguns compradores de orgânicos comprometidos estão angustiados sobre quais mirtilos comprar e se perguntando: Vale a pena o custo dos orgânicos, muito mais caros do que os produtos convencionais?

Aqui estão alguns fatos para ajudar você a descobrir o que é melhor para você e seu orçamento.

Cesta de alimentos orgânicos - Divulgação/Local Farmers, de Porto Alegre

Primeiro, o que significa 'certificado orgânico'?

Ao contrário dos termos "natural" ou "sustentável", o selo orgânico do Departamento de Agricultura é altamente regulamentado (embora não seja à prova de fraudes). [No Brasil, a Lei nº 10.831, publicada em 23 de dezembro de 2003, traz o regramento para a produção e comercialização dos produtos orgânicos.]

Quando você vê o adesivo USDA Organic em uma banana, geralmente pode assumir que ela foi cultivada sem o uso de fertilizantes sintéticos, organismos geneticamente modificados e a maioria dos pesticidas sintéticos. Sua produção pode ter envolvido técnicas de agricultura orgânica, como rotação de culturas e plantio de culturas de cobertura, também.

Vale ressaltar que nem todos os agricultores orgânicos têm tempo, dinheiro ou desejo de buscar certificação oficial. Você sempre pode perguntar em uma feira de produtores como os alimentos foram cultivados.

Os produtos orgânicos são melhores para o clima?

À primeira vista, a agricultura orgânica parece ser uma clara vitória para o clima porque não usa fertilizantes sintéticos, que requerem muita energia e, portanto, muitos combustíveis fósseis, para serem produzidos. (Tanto os fertilizantes sintéticos quanto os naturais também liberam óxido nitroso, um poderoso gás de efeito estufa, após a aplicação.)

Mas, ao aprofundar um pouco, a ciência se torna mais complicada. Por não usarem fertilizantes sintéticos, as fazendas orgânicas geralmente têm rendimentos mais baixos do que as fazendas convencionais. Isso significa que muitas vezes precisam de 10% a 30% mais terra para produzir a mesma quantidade de alimentos, diz Michael Clark, pesquisador de sistemas alimentares da Universidade de Oxford.

Se todo mundo começasse a comer orgânicos da noite para o dia, afirma Clark, "Muito mais terra seria necessária para atender às nossas demandas alimentares". Qualquer conversão de terra resultante e desmatamento prejudicariam o clima.

Timothy Bowles, diretor do Laboratório de Agroecologia da Universidade da Califórnia, Berkeley, concorda que as emissões causadas pelo cultivo de uma maçã orgânica podem ser bastante semelhantes às de uma maçã convencional. Mas ele disse que esse não é a métrica correta para se concentrar.

"No final do dia, não é a quantidade de gases de efeito estufa por unidade de rendimento que importa", disse ele. "É a quantidade total de gases de efeito estufa produzidos no sistema alimentar."

Sob esse ponto de vista, alimentos à base de plantas, sejam orgânicos ou convencionais, têm pegadas de carbono muito menores do que produtos de origem animal, em parte porque requerem menos terra para crescer. Hoje, cerca de 80% da terra agrícola do mundo é usada para apoiar a produção de carne e laticínios.

Portanto, Bowles defende uma mudança para a agricultura orgânica em conjunto com uma reconsideração do que estamos cultivando. Se mais dos campos disponíveis fossem usados para alimentos humanos, em vez de grãos para gado e biocombustíveis, disse ele, mais desmatamento poderia ser evitado, mesmo ao considerar rendimentos potencialmente mais baixos.

Os rendimentos orgânicos também poderiam ser melhorados. Em um estudo agrícola na Pensilvânia que está em andamento há 43 anos, os rendimentos orgânicos em sua maioria acompanharam os rendimentos convencionais e foram 30% mais altos em períodos de clima extremo.

Verena Seufert, cientista de sustentabilidade que se concentra na agricultura na Universidade de Hohenheim em Stuttgart, Alemanha, disse que, embora tais rendimentos sejam "muito raramente alcançados" no mundo real, ela está confiante de que as coisas poderiam mudar para melhor com mais pesquisas sobre manejo orgânico.

E quanto ao solo?

Embora alguns estudos mostrem que o solo em fazendas orgânicas sequestra mais carbono do que o solo em fazendas convencionais, quanto carbono, e por quanto tempo, é amplamente debatido.

Dito isso, o solo saudável é fundamental para a segurança alimentar a longo prazo. Seufert hipotetiza que os solos orgânicos são mais resilientes às mudanças climáticas, mas disse que ainda não houve pesquisa suficiente para tirar conclusões sólidas e confiantes.

Então, qual é a conclusão?

Se sua única preocupação é a mudança climática, os cientistas concordaram que as escolhas dietéticas mais impactantes que você pode fazer são reduzir o consumo de produtos de origem animal e desperdiçar menos alimentos.

Os cientistas com quem conversamos disseram que compram produtos orgânicos. Mas citaram as pessoas, em vez do planeta, como sua principal motivação: Nas fazendas orgânicas, os trabalhadores estão expostos a menos pesticidas.

"Para mim, isso é fundamental", diz Bowles. "A exposição química que a agricultura convencional traz é muito, muito real para as pessoas que estão envolvidas em cultivá-la. E é aí que acho que o orgânico tem uma vantagem muito clara."

Alimentos orgânicos podem ser melhores para as pessoas que os consomem também. Um estudo de 2018 sugeriu que alimentos orgânicos podem reduzir o risco de câncer, embora o Instituto Americano de Pesquisa sobre Câncer diga que comer frutas e vegetais, orgânicos ou não, é o mais importante. Seufert também observa que a agricultura orgânica pode beneficiar o meio ambiente de maneiras importantes, como melhorar a biodiversidade e a qualidade da água. Em última análise, ela espera que o aumento dos orgânicos pressione o sistema alimentar industrial a considerar os impactos ambientais e humanos, em vez de apenas o rendimento e o lucro.

"Eu não acho que podemos salvar o planeta comendo orgânicos", afirma ela. "Mas eu acho que é uma parte importante da solução."