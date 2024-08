Drinques e cervejas sem álcool são opções saudáveis? Especialistas explicam

The New York Times

As bebidas não alcoólicas costumavam ser motivo de piadas. Agora são o setor de crescimento mais rápido do mercado de álcool. As vendas de cerveja, vinho e destilados sem álcool aumentaram em 32% de 2022 a 2023 nos Estados Unidos, enquanto as vendas totais de álcool cresceram apenas 1%. No início de 2024, a cerveja mais vendida na Whole Foods era não alcoólica.

Esse crescimento provavelmente decorre do aumento da conscientização sobre os danos à saúde do álcool e do crescente interesse pela sobriedade e moderação. Um estudo recente descobriu que a consciência da saúde, a curiosidade e o desejo de evitar os efeitos negativos do álcool (como ressacas) estavam entre as principais razões pelas quais as pessoas consomem bebidas não alcoólicas. Hoje, há muito mais opções não alcoólicas —e melhores— no mercado.

Bebidas não alcoólicas são o setor de crescimento mais rápido do mercado de álcool - Oliver Munday/The New York Times

Então, o quão mais saudáveis são as bebidas não alcoólicas do que as reais? Elas são seguras para todos? E contêm outros ingredientes pelos quais as pessoas devem ficar atentas?

O QUE É UMA 'BEBIDA NÃO ALCOÓLICA'?

Para se qualificar como não alcoólica, uma bebida deve ter menos de 0,5% de álcool por volume (A.B.V.). Tradicionalmente, as marcas usam métodos como filtração ou destilação para remover o álcool de seus produtos. Técnicas mais recentes alteram o processo de fermentação, para que o açúcar na bebida não se transforme em álcool. Outras bebidas comercializadas como alternativas ao álcool não tentam imitar cerveja, vinho ou destilados e são feitas com suco ou botânicos.

O principal ingrediente prejudicial nas bebidas alcoólicas —aquele que danifica o fígado e contribui para o câncer— é o álcool, então, uma vez que ele foi quase totalmente removido, os riscos à saúde associados ao álcool praticamente desaparecem.

"Do ponto de vista da saúde, quantidades muito pequenas de álcool em sua bebida provavelmente não fazem muita diferença", diz John Holmes, professor de política de álcool na Universidade de Sheffield, na Inglaterra.

É possível que você consuma uma quantidade substancial de álcool ao beber bebidas não alcoólicas, "mas seria muito trabalho", diz Tim Naimi, diretor do Instituto Canadense de Pesquisa sobre Uso de Substâncias da Universidade de Victoria. "Você teria que beber 20 latas de cerveja com 0,5% de A.B.V. para chegar até mesmo a duas bebidas por dia."

No entanto, os especialistas alertaram que uma bebida com menos de 0,5% de álcool ainda poderia causar problemas em alguns casos. Para pessoas com transtorno do uso de álcool, substituir cerveja, vinho ou destilados não alcoólicos poderia ajudá-las a reduzir o consumo ou parar completamente, diz Molly Bowdring, bolsista de pós-doutorado em psicologia clínica na Universidade Stanford. Mas essas bebidas também poderiam servir como um gatilho para recaída.

"Elas são muito semelhantes em sabor e aroma", diz ela. "Isso pode torná-las um substituto útil, mas também inclui todas essas pistas que podem ativar o desejo."

Para mulheres grávidas, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas não se pronunciou especificamente sobre bebidas não alcoólicas, mas seu site afirma: "Não há quantidade segura ou tipo de consumo de álcool durante a gravidez."

Para pessoas com outras condições que podem ser negativamente afetadas pelo álcool, como doença hepática, os especialistas recomendaram perguntar a um médico se as bebidas não alcoólicas eram seguras para beber.

Alternativas ao álcool feitas com suco ou botânicos não vêm com as preocupações em torno do teor alcoólico, mas podem ter outros ingredientes problemáticos, então é importante ler os rótulos atentamente. Por exemplo, algumas bebidas contêm CBD ou THC, ou plantas como ashwagandha, que foram relacionadas a lesões hepáticas e podem ser prejudiciais durante a gravidez.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

ELAS PODEM MELHORAR SUA SAÚDE?

Os dados sugerem que mais de 80% das pessoas que compram bebidas não alcoólicas também compram bebidas alcoólicas. E, a partir de 2022, os produtos não alcoólicos representavam menos de 1% das vendas totais de álcool. Mas se as pessoas estiverem substituindo parte de sua cerveja, vinho ou destilados por versões não alcoólicas, isso pode ter um impacto positivo na saúde.

"Quanto mais você bebe, mais qualquer redução beneficiará você", diz Holmes. "Então, se você está bebendo dez bebidas por semana, reduzir para nove ainda beneficiará sua saúde."

De acordo com um estudo conduzido por Bowdring, aproximadamente metade das pessoas que consomem bebidas não alcoólicas relataram que estavam consumindo menos álcool por causa delas.

Não é todo mundo que está convencido de que as pessoas estão substituindo bebidas não alcoólicas por alcoólicas: Naimi afirma que as pessoas podem estar bebendo as duas, além do álcool que já consomem.

"O impacto das bebidas sem álcool ou com baixo teor alcoólico pode ser deslocar o consumo de bebidas alcoólicas", diz ele. Ou, "pode ser deslocar o consumo de refrigerante ou água com gás".

Isso reflete o que a Athletic Brewing Company, a principal marca de cerveja não alcoólica, observa entre muitos de seus clientes. "Quando as pessoas talvez só bebessem nas noites de sexta e sábado anteriormente", agora estão tomando uma cerveja não alcoólica "todas as noites da semana com o jantar", afirma Bill Shufelt, co-fundador e CEO da empresa.

Os especialistas enfatizaram que não há evidências de qualquer dano em fazer isso —apenas levanta a questão de se essas bebidas terão um impacto positivo na saúde pública.

"O crescimento da categoria é interessante", diz Naimi. "Mas o que realmente importa, o foco no prêmio, é como isso afeta a venda total de álcool. E acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares."