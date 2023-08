Prêmio Octavio Frias de Oliveira anuncia vencedores nesta sexta (11)

São Paulo

Serão anunciados nesta sexta-feira (11) os vencedores da 14ª edição do Prêmio Octavio Frias de Oliveira. O objetivo da láurea é estimular a produção de conhecimento no Brasil sobre prevenção e combate ao câncer.

O evento será realizado no auditório do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de Oliveira), na capital paulista, para convidados. Posteriormente, o vídeo da cerimônia será publicado no site da Folha.

A láurea é uma iniciativa do instituto em parceria com o Grupo Folha. A iniciativa surgiu em 2010 e foi batizada com o nome de Octavio Frias de Oliveira, publisher da Folha de 1962 até sua morte, em 2007.

Pesquisadora trabalha em laboratório do Icesp, na capital paulista - Eduardo Knapp - 3.mai.18/Folhapress

"Eu era diretor-geral do Icesp e a família Frias me procurou porque gostaria de discutir uma colaboração com o instituto. Falamos sobre compra de equipamentos, investimento em pesquisa, até que veio a ideia de fazermos um prêmio com a missão de reconhecer aqueles que estão trabalhando pela melhoria nos resultados do tratamento do câncer no Brasil", recorda o oncologista Paulo Hoff.

O que se observa desde então, diz Hoff, é o aumento do nível das pesquisas inscritas na premiação. "Temos cada vez mais trabalhos e a qualidade do que está sendo feito no Brasil impressiona."

"Isso nos faz continuar a ajudar jovens investigadores em suas carreiras e nos dá um alento de que o Brasil pode ser, sim, um participante importante no desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer. O prêmio é importante para quem ganha, mas para nós também porque nos ajuda a continuar nossa missão", avalia o oncologista.

A premiação contará com a presença de William Nahas, presidente do conselho diretor do Icesp, Carlos Gilberto Carlotti Junior, reitor da USP (Universidade de São Paulo), Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), Eloisa Bonfá, diretora da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP), Roger Chammas, professor titular de oncologia na FMUSP e presidente da 14ª edição do prêmio, e Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.

Também participará da cerimônia a oncologista Valeria Buccheri, viúva de José Eluf Neto. Professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, ele teve uma vasta produção científica na epidemiologia do câncer e ajudou a elucidar a doença no país. Ele morreu em janeiro deste ano e será homenageado pela comissão organizadora.

O evento será conduzido pela repórter especial da Folha Cláudia Collucci, que revelará os vencedores e mediará uma roda de conversa entre eles.

Serão laureados os autores principais dos estudos vencedores das categorias Pesquisa em Oncologia e Inovação Tecnológica em Oncologia, bem como a Personalidade de Destaque em Oncologia.

Os nomes são escolhidos por uma comissão composta de representantes do Icesp, USP, Fapesp, Academia Nacional de Medicina, ABC (Academia Brasileira de Ciências), CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), Fosp (Fundação Oncocentro de São Paulo) e Folha. Cada premiado receberá um certificado e R$ 20 mil.