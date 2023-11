Por que psiquiatras começam a prescrever Ozempic

The New York Times

Foi o psiquiatra de Joanna Acevedo quem primeiro levantou a ideia de um remédio para perda de peso. Desde 2018, Acevedo depende de medicamentos antipsicóticos para controlar seu transtorno bipolar. Os medicamentos mantinham sua paranoia sob controle —na verdade, eles a mantinham viva, ela diz. Mas também a fizeram ganhar 31 kg. Aos 26 anos, ela se tornou pré-diabética.

Em uma consulta de rotina neste inverno, Acevedo disse ao seu psiquiatra que simplesmente não se sentia mais confortável com seu corpo. Ela já havia mencionado isso antes, mas desta vez ele fez uma sugestão que a surpreendeu. Ela já tinha ouvido falar sobre os novos remédios para perda de peso?

Ele a encaminhou para uma clínica de perda de peso para obter uma receita de Wegovy —um medicamento injetável que contém o mesmo composto do cobiçado remédio Ozempic.

Psiquiatras estão recorrendo à Ozempic para combater ganho de peso provocado por antipsicóticos e alguns medicamentos usados para tratar a depressão e a ansiedade - Derek Abella/The New York Times

Esses medicamentos transformaram a forma como os médicos tratam diabetes e obesidade. Agora, alguns psiquiatras estão recorrendo a esses medicamentos para combater o ganho de peso que geralmente ocorre com quase todos os antipsicóticos e alguns medicamentos usados para tratar depressão e ansiedade.

O The New York Times ouviu 13 importantes instalações de saúde mental e departamentos psiquiátricos de grandes sistemas de saúde nos Estados Unidos. Seis disseram que já estavam recomendando ou prescrevendo medicamentos como o Ozempic para seus pacientes. Sete disseram que ainda não estavam prontos para fazê-lo, citando preocupações com segurança e efeitos colaterais e expressando a crença de que prescrever medicamentos para perda de peso estava além de sua área de atuação.

Suas respostas refletem um novo debate no cuidado da saúde mental sobre se prescrever um medicamento que os pacientes provavelmente tomarão indefinidamente, com apenas uma compreensão limitada de como as pessoas com doenças mentais graves se saem com esses medicamentos.

"Estamos falando de uma população muito vulnerável", diz Mahavir Agarwal, psiquiatra e cientista do Centro de Dependência e Saúde Mental de Toronto. Agarwal está conduzindo algumas das primeiras pesquisas sobre o uso de semaglutida, a substância em Wegovy e Ozempic, para ajudar pacientes em antipsicóticos a perder peso. "Há quase nenhuma evidência" sobre pessoas com depressão, transtorno bipolar ou outras doenças mentais tomando semaglutida, diz ele —e até que haja mais evidências, "você está meio que voando às cegas".

Alguns médicos, no entanto, argumentam que os pacientes não podem esperar. As pessoas frequentemente interrompem o uso de medicamentos psiquiátricos, ou se recusam a começar a tomá-los, porque não querem ganhar peso. Uma revisão de 2019 descobriu que os pacientes ganharam mais de 7% do seu peso corporal em antipsicóticos e 5% em certos antidepressivos.

Não há uma explicação clara para a ligação entre medicamentos psiquiátricos e ganho de peso, mas os especialistas teorizam que os medicamentos podem aumentar o apetite e desacelerar o metabolismo. Nem todos ganham peso com medicamentos psiquiátricos, e é difícil isolar o papel que outros fatores —como dieta, exercício e condições de saúde— podem desempenhar.

Aqueles que ganham peso significativo, como Acevedo, podem enfrentar um risco aumentado de pré-diabetes, doenças cardíacas e outros problemas.

"Isso era um grande flagelo para nossa população", diz Dost Öngür, chefe da divisão de transtornos psicóticos do Hospital McLean em Massachusetts, onde, segundo ele, todos os provedores de saúde mental agora avaliam se os pacientes com transtornos psicóticos devem tomar medicamentos como Wegovy e Ozempic.

Para Acevedo, até mesmo os efeitos colaterais às vezes dolorosos das injeções semanais de Wegovy —ela vomitava cinco vezes ao dia em seu primeiro mês com o medicamento— valeram a pena.

"Eu senti que não tinha outras opções", diz Acevedo, que posteriormente mudou para o Ozempic. Com os antipsicóticos, ela não tinha mais delírios intermitentes de que as pessoas ao seu redor não eram quem diziam ser. "Não sou governada por uma doença que está ativamente tentando me matar", diz ela. Mas ela sentia que estava trocando um aspecto de sua saúde por outro. Quanto mais peso Acevedo, uma atleta de longa data, ganhava, mais difícil era se mover.

Desde que começou a tomar um remédio para perda de peso, ela perdeu 13 kg e seus níveis de açúcar no sangue caíram. Ela começou a levantar pesos. "Ser capaz de sentir que eu poderia ser poderosa em meu corpo novamente —isso é algo muito importante para mim", disse ela.

"Sem o Ozempic, não consigo tomar meus remédios psiquiátricos", diz ela. "Eles meio que trabalham juntos."

UMA "MUDANÇA DE JOGO"

No verão de 2022, Jennifer Kruse, psiquiatra da Universidade da Califórnia, Los Angeles, enviou um email para colegas, oferecendo-se para atender pacientes interessados em remédios para perda de peso. "Acho que esses novos agentes podem realmente ser uma mudança de jogo", escreveu ela. Sua agenda rapidamente ficou cheia.

No passado, alguns psiquiatras prescreveram medicamentos como metformina e liraglutida para ajudar os pacientes a combater o ganho de peso. Mas nenhum deles se mostrou tão poderoso quanto os novos medicamentos. Psiquiatras que prescrevem Wegovy, Ozempic e um medicamento similar, Mounjaro, enfatizam que monitoram o humor de seus pacientes com os medicamentos.

Não é um "remédio padrão", diz Shebani Sethi, que dirige o programa de Psiquiatria Metabólica de Stanford e frequentemente atende pacientes encaminhados por psiquiatras. Antes de prescrever um medicamento como Wegovy, ela faz triagem em pessoas com transtornos alimentares e considera seu histórico médico e composição corporal. Ela exige que os pacientes façam treinamento de resistência para combater a possível perda de massa muscular com os medicamentos.

Mas se um paciente entende os riscos, "eu sou bem aberta", diz ela. "Se eles querem, eu prescrevo."

E os pacientes estão pressionando por isso.

Amanda Romero, 35 anos, começou a tomar o antidepressivo Lexapro em 2015, depois que sua filha de 4 anos foi diagnosticada com câncer e os pensamentos intrusivos que ela vinha tendo há anos se intensificaram.

O medicamento ajudou, e ela continuou tomando depois que sua filha entrou em remissão, eventualmente mudando para o Prozac. Mas não importava quantas milhas ela percorresse em sua bicicleta Peloton ou em seu bairro na Carolina do Norte, ou o quanto ela seguisse rigorosamente as recomendações dietéticas de seu médico, seu peso continuava aumentando. Na primavera passada, ela havia ganhado 31 kg.

Parar com os antidepressivos não era uma opção; ela havia tentado isso quando sua filha terminou a quimioterapia. Ela chorava várias vezes ao dia e entrava em pânico sempre que seu telefone tocava, com medo de receber más notícias.

O antidepressivo a deixou mais no controle de seu cérebro. Wegovy a deixou mais no controle de seu corpo. O medicamento, que Romero começou em fevereiro, a deixou tão enjoada que ela fez um teste de gravidez —mas desde então ela perdeu todo o peso.

O QUE OS MÉDICOS AINDA NÃO SABEM

Alguns médicos ainda estão preocupados. Ilana Cohen, psiquiatra do Sheppard Pratt em Maryland, diz que ela e outros colegas no sistema hospitalar psiquiátrico estão evitando os medicamentos, em parte por causa de relatos anedóticos de que pacientes na Europa estavam tendo pensamentos suicidas enquanto os tomavam. Os reguladores de saúde europeus estão revisando atualmente dados sobre medicamentos como Ozempic e o risco de ideação suicida.

Os ensaios clínicos de Wegovy excluíram pessoas com pensamentos suicidas recentes, histórico de tentativas de suicídio, condições graves como esquizofrenia ou transtorno bipolar e aqueles que tiveram depressão nos últimos dois anos.

"Esses medicamentos realmente não foram bem estudados ou projetados para essa população", diz Cohen. Os pesquisadores estão estudando como esses medicamentos podem funcionar em pessoas com condições de saúde mental.

Em ensaios clínicos de Saxenda, um medicamento mais antigo aprovado para perda de peso, um número ligeiramente maior de participantes que tomaram o medicamento teve pensamentos suicidas em comparação com aqueles que tomaram um placebo, embora não houvesse evidências suficientes de que o medicamento fosse a causa.

A FDA exige que os medicamentos para controle de peso que atuam no sistema nervoso central —incluindo Saxenda e posteriormente Wegovy— tragam um aviso sobre pensamentos suicidas.

Outros clínicos disseram estar preocupados que os medicamentos, que reduzem significativamente o quanto os pacientes querem ou podem comer, possam agravar problemas para aqueles com depressão e ansiedade, que podem estar em maior risco de anorexia.

"Eu não quero incentivar um medicamento que possa realmente exacerbar ou tornar mais fácil para uma pessoa se envolver em comportamentos alimentares desordenados", diz Sofia Rydin-Gray, psicóloga clínica da Duke Psychiatry and Behavioral Sciences.

Alguns pacientes também estão divididos entre um medicamento que tem custos elevados e efeitos colaterais às vezes angustiantes, e a alternativa: ganho de peso indesejado.

Romero parou recentemente de tomar Wegovy —os efeitos colaterais e os mais de US$ 1.300 que ela pagava do próprio bolso eram demais, mesmo sabendo que corria o risco de recuperar peso.

Kristen Eckhardt, uma mulher de 40 anos em Hastings, Nebraska, começou a tomar Ozempic em março depois de ganhar 9 kg e desenvolver pré-diabetes enquanto tomava Vraylar para depressão. Ela estava grata por se sentir mais estável, disse ela —menos desanimada, menos irritada com seus filhos. Mas o ganho de peso a abalou. "Sua autoimagem realmente sofre", diz ela.

Ela se sentiu esgotada quando começou a tomar Ozempic; seu estômago doía constantemente. Esses efeitos colaterais melhoraram, mas seu nível de açúcar no sangue e a perda de peso estagnaram.

"Eu tenho muito medo de parar de tomar Ozempic, porque não quero ganhar peso novamente. E eu sei que é melhor não parar de tomar medicamentos para a saúde mental. Essa não é a solução", diz Eckhardt. "Então, por enquanto, estou definitivamente tomando todos eles."