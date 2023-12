Por que a Covid ainda está afetando algumas pessoas?

BBC News Brasil

Como é pegar Covid agora? É uma questão que venho ponderando desde que um amigo ficou surpreso com o quão debilitado ele ficou por conta da doença. A terceira onda de Covid foi significativamente pior do que a anterior.

"Eu pensei que toda vez que você pegasse uma doença deveria ser um pouco mais brando, não?", foi a mensagem que ele escreveu em um leito de hospital.

Isso certamente foi muito dito durante a pandemia. Mas também conheço colegas de trabalho e pessoas que entrevistei ou conversei nos portões das escolas que foram duramente atingidos pela Covid nos últimos meses.

Os cientistas dizem que os níveis de anticorpos das pessoas contra a Covid estão provavelmente tão baixos agora quanto antes - Getty Images

É importante ressaltar que a Covid sempre causou uma ampla gama de sintomas. Mesmo antes das vacinas, algumas pessoas sortudas mal adoeciam ou nem sequer apresentavam sintomas.

Para alguns de nós, a Covid é apenas umas fungadas —nem mesmo o suficiente para fazer você vasculhar o armário do banheiro para ver se há um teste de fluxo escondido ali.

Mas cientistas especializados no nosso sistema imune alertam que a Covid ainda está causando infecções graves que podem ser piores do que antes e deixar-nos desmaiados durante semanas.

A forma como lidamos depois de sermos expostos à Covid se resume à batalha entre o próprio vírus e as defesas do nosso corpo.

Os estágios iniciais são cruciais, pois determinam o grau de penetração do vírus em nosso corpo e a gravidade dele.

No entanto, a diminuição da imunidade e a evolução do vírus estão fazendo pender a balança.

'Sinto-me muito debilitado'

A professora Eleanor Riley, imunologista da Universidade de Edimburgo, teve sua própria crise "horrível" de Covid, que foi "muito pior" do que o esperado.

Ela me disse: "Os níveis de anticorpos das pessoas contra a Covid estão provavelmente tão baixos agora quanto desde que a vacina foi introduzida pela primeira vez".

Os anticorpos são como mísseis microscópicos que aderem à superfície do vírus e impedem que ele infecte as células do nosso corpo.

Portanto, se você tiver muitos anticorpos, eles podem eliminar o vírus rapidamente e qualquer infecção será curta e leve.

"Agora, como os anticorpos são mais baixos, uma dose mais elevada [do vírus] está causando um ataque mais grave da doença", diz o professor Riley.

Os níveis de anticorpos são relativamente baixos porque já faz muito tempo que muitos de nós não fomos vacinados ou infectado, o que também aumenta a imunidade.

O professor Peter Openshaw, do Imperial College London, disse-me: "Aquilo que fez uma enorme diferença antes foi a ampla e rápida distribuição de vacinas —até os jovens adultos conseguiram ser vacinados".

O especialista afirma que não é algo "destruidor", mas acha que o resultado será "muitas pessoas tendo uma doença bastante desagradável que vai deixá-las 'derrubadas' por vários dias ou semanas".

"Também ouço falar de pessoas que tiveram crises desagradáveis de Covid, que são jovens e estão em boa forma. É um vírus surpreendentemente tortuoso, às vezes deixando as pessoas bastante doentes e ocasionalmente levando a ter uma 'Covid longa'", diz ele.

Ele acha que há uma "boa chance" de você estar suscetível se não tiver contraído Covid no último ano.

A decisão oficial do governo do Reino Unido é vacinar aqueles que correm risco de morrer de Covid ou que necessitam de tratamento hospitalar. Isso alivia a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.

O professor Riley argumenta: "Mas isso não quer dizer que as pessoas com menos de 65 anos não contrairão a Covid e não se sentirão muito mal.

"Acho que a consequência de não estimular essas pessoas é que temos mais pessoas afastadas do trabalho por uma semana, duas ou três durante o inverno".

A decisão sobre quem será vacinado não foi a única coisa que mudou —o vírus também está mudando.

'Baixa imunidade'

Os anticorpos são altamente precisos, pois dependem de uma correspondência estreita entre o anticorpo e a parte do vírus à qual se fixam. Quanto mais um vírus evolui para mudar a sua aparência, menos eficazes se tornam os anticorpos.

O professor Openshaw disse: "Os vírus que circulam agora estão imunologicamente bastante distantes do vírus original que foi usado para fazer as primeiras vacinas, ou que os infectou pela última vez.

"Muitas pessoas têm muito baixa imunidade ao vírus ômicron e suas variantes".

Se você está se sentindo mal com a Covid —ou mais mal do que antes - pode ser essa combinação de diminuição de anticorpos e vírus em evolução.

Mas isso não significa que você tenha maior probabilidade de ficar gravemente doente ou precisar de tratamento hospitalar.

Uma parte diferente do nosso sistema imunológico —chamadas células T— entra em ação quando uma infecção já está em curso. Elas foram treinadas por infecções e vacinas passadas.

As células T são menos facilmente confundidas por vírus mutantes, pois detectam células que foram infectadas com Covid e as matam.

"Você fica gravemente doente e acaba no hospital, mas nesse processo de matar o vírus há danos colaterais que fazem você se sentir muito mal", diz o professor Riley.

Depender de suas células T para eliminar a Covid é o que resulta em dores musculares, febre e calafrios.

Então, onde fica a ideia de que a Covid está no caminho de se tornar uma infecção leve e inócua?

Existem outros quatro coronavírus humanos, relacionados à Covid, que causam sintomas de um resfriado comum. Uma das razões pelas quais eles são considerados leves é que os contraímos na infância e depois ao longo da vida.

O professor Openshaw deixa claro que "ainda não chegamos lá" com a Covid, mas "com infecções repetidas devemos construir imunidade natural".

Enquanto isso, alguns de nós terão que aguentar um inverno terrível?

"Temo que sim", diz o professor Riley.

O texto foi publicado originalmente aqui.