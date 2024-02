São Paulo recebe primeira remessa de 79,4 mil vacinas contra a dengue

São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (12) ter recebido na última sexta-feira (9) 79,4 mil doses do imunizante contra a dengue enviadas pelo Ministério da Saúde para dar início à campanha de vacinação contra a doença no estado.

De acordo com a pasta, o PNI (Plano Nacional de Imunização), diante do número limitado de doses, orientou que a vacinação seja iniciada em crianças de 10 e 11 anos nos 11 municípios do Alto Tietê previamente definidos pelo ministério.

São Paulo recebeu 79,4 mil doses da vacina Qdenga, do laboratório Takeda, que protege contra a dengue - Divulgação/Takeda

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, chegou a enviar um ofício ao ministério no dia 30 de janeiro solicitando a distribuição de doses da vacina à capital paulista. A cidade registra alta nos casos da doença, mas ficou de fora da lista de municípios prioritários para o início da vacinação.

A administração municipal da capital confirmou na quinta-feira (8) a primeira morte por dengue da cidade em 2024. Até agora, o estado de SP tem 9 óbitos confirmados, sendo dois na Grande São Paulo, de acordo com o Painel de Monitoramento do governo estadual.

O Ministério da Saúde disponibilizou o imunizante para 16 estados e o Distrito Federal, priorizando aqueles com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus.

Veja a lista das cidades paulistas que receberão o imunizante

Município Região Quantidade Guarulhos Alto Tietê 34.270 Suzano Alto Tietê 8.409 Guararema Alto Tietê 800 Itaquaquecetuba Alto Tietê 10.960 Ferraz de Vasconcelos Alto Tietê 4.994 Mogi das Cruzes Alto Tietê 12.143 Poá Alto Tietê 2.834 Arujá Alto Tietê 2.343 Santa Isabel Alto Tietê 1.423 Biritiba-Mirim Alto Tietê 821 Salesópolis Alto Tietê 419

Membros do Ministério da Saúde avaliam que a situação da dengue é preocupante porque, atualmente, quatro sorotipos estão circulando no país ao mesmo tempo.

No último informe do COE (Centro de Operações de Emergência) da pasta, divulgado neste sábado (10), o Brasil tinha 62 mortes pela doença e 408.351 casos prováveis de dengue. Foram contabilizados 4.587 casos graves e 279 óbitos estão em investigação.

A previsão do governo é vacinar cerca de 3,2 milhões de pessoas em 2024. O esquema vacinal será composto por duas doses, que serão aplicadas em um intervalo de três meses. O Ministério da Saúde informou que adquiriu todas as 5,2 milhões de doses do imunizante —chamado Qdenga— disponibilizadas pela farmacêutica Takeda para este ano. Elas serão entregues em etapas até o mês de novembro.

A pasta indica que há uma projeção de que o Brasil tenha em 2024 cerca de 4,2 milhões de casos de dengue. O número diverge da estimativa dada no final de 2023, quando a secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente da pasta, Ethel Maciel, afirmou que no pior cenário o país poderia chegar a 5 milhões de casos.

Segundo dados pasta, o ano de 2023 teve 1,6 milhão de registros prováveis, indicando a possibilidade de quase três vezes mais casos neste ano em relação ao período anterior.

O Brasil fechou o ano passado com um recorde de mortes por dengue, com 1.094 óbitos. Os dados foram extraídos do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). O recorde anterior ocorreu em 2022, com 1.053 óbitos. O terceiro ano com mais mortes foi 2015, com 986 vítimas.