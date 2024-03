SP chega a 300 mil casos confirmados de dengue e 115 mortes pela doença

São Paulo

Subiu para 115 pessoas o número de mortes por dengue no estado de São Paulo, segundo a atualização do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde neste sábado (23). Há ainda 284 óbitos em investigação.

O estado atingiu a marca de 303 mil casos confirmados da doença e mais de 721 mil notificações. De acordo com o painel do governo do estado, as cidades que confirmaram mais óbitos neste ano foram São Paulo (11), Guarulhos (9), Marília (6), Pederneiras (6), Taubaté (6) e Jacareí (6).

Agente de saúde aplica larvicida em um ferro-velho de São Paulo - Amanda Perobelli - 7.mar.2024/Reuters

A administração estadual decretou emergência para dengue no início de março, após SP alcançar a marca de 300 casos por 100 mil habitantes, que coloca o estado em situação epidêmica da doença segundo parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Além de dar ainda maior visibilidade ao problema, o decreto permite nova alocação de recursos para o combate à doença, com o suporte do Ministério da Saúde.

No dia 18 de março, a capital paulista também entrou em emergência ao alcançar o mesmo patamar de casos por 100 mil habitantes.

Ao menos outros oito estados (Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), além do Distrito Federal, decretaram situação de emergência devido à doença desde janeiro deste ano.

O Brasil vive uma epidemia de dengue sem precedentes, ultrapassando a marca de 2 milhões de casos prováveis, segundo dados do painel do Ministério da Saúde, atualizados nesta sexta-feira (22). O número é 19% maior do que o registrado em todo o ano de 2023.

Em menos de três meses, foram confirmados 715 óbitos em decorrência da doença e outros 1078 estão em investigação.