Declaração de Drauzio Varella é tirada de contexto para sugerir que ele defende o uso de drogas

O médico Drauzio Varella não disse que drogas fazem bem durante sua participação no podcast Podpah, em julho de 2022. Um vídeo distorce um comentário do oncologista sobre como o tema deveria ser abordado com crianças. Na entrevista, Drauzio mencionou que é importante não esconder que os entorpecentes causam prazer e, por isso, são viciantes. O conteúdo omite o fato de que, em seguida, ele destacou os prejuízos à saúde decorrentes do uso de drogas.

A íntegra da entrevista, como checado pelo Comprova, tem quase duas horas. Já o vídeo verificado exibe apenas um recorte, acompanhado de comentários feitos pelo prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), a uma rádio local.

O médico Drauzio Varella, que teve declaração tirada de contexto em post viral - Marlene Bergamo - 12.ago.2023/Folhapress

No recorte distorcido e compartilhado nas redes, Drauzio diz: "Você tem que ensinar a criança, dizendo assim: ‘Droga é bom’. É bom! Se não desse prazer, ninguém usava. Para que você ia jogar fumaça no pulmão se não tivesse prazer com ela? Para que você ia cheirar um pó se não te desse prazer? Você vai cheirar pó de giz? Não vai, né?".

A versão não exibe o restante do comentário do médico, que é também colunista da Folha: "Agora, tem que educar. Educar significa o quê? Uma coisa: você tem 32 anos. Uma coisa é você fumar maconha aos 32 anos. Outra coisa é um menino de 12, porque, aí, isso vai interferir com a formação do sistema nervoso central dele. E isso é um problema que ele pode carregar pelo resto da vida, então, você não pode ser permissivo desse jeito".

Logo depois, Drauzio explica como o uso de maconha por crianças e adolescentes afeta o lobo frontal, área do cérebro responsável pela tomada de decisões que, segundo ele, amadurece lentamente. "Então, é coisa para adulto. E tem um outro problema. Vicia, claro que vicia. Tudo que dá prazer vicia. Por quê? Porque o cérebro parte do princípio que se você está tendo prazer com aquilo é porque aquilo é bom para o organismo", disse.

Ao Comprova, por telefone, o prefeito de Chapecó afirmou não considerar a fala de Drauzio fora de contexto. Ele ainda comparou a declaração do médico no início da pandemia, quando ele se referiu à Covid-19 como um "resfriadinho", com as falas de Jair Bolsonaro (PL), que afirmou mais de uma vez tratar-se de uma "gripezinha". Drauzio, no entanto, se retratou e disse que avaliou mal o início da pandemia. Já Bolsonaro, não o fez.

