Gripe aviária: rastreadores de doenças voltam atenções para os animais de estimação

The New York Times

A Trupanion, uma empresa de seguro para animais de estimação sediada em Seattle (Estados Unidos), está se associando ao CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) americano para criar um sistema de rastreamento de doenças para pets, anunciou a empresa esta semana.

O sistema se baseará em reclamações de seguro enviadas à empresa em tempo real quando cães e gatos doentes visitam o veterinário.

"O conceito é detectar proativamente possíveis ameaças à saúde dos animais de estimação e à saúde pública", diz Steve Weinrauch, diretor veterinário e de produtos da Trupanion.

Como a maioria dos países, os Estados Unidos não têm um sistema para monitorar doenças em animais domésticos - Arin Yoon-6.mai.2024/The New York Times

O esforço, que também inclui acadêmicos e outras empresas do setor de animais de estimação, ainda está em estágios iniciais. Inicialmente, ele se concentrará na gripe aviária, um vírus que tem se espalhado entre vacas leiteiras americanas e passando para gatos domésticos.

"Esta é uma parceria público-privada muito importante que ajudará a preencher algumas lacunas importantes", diz Casey Barton Behravesh, que dirige o Escritório de Saúde Única do CDC, que se concentra nas conexões entre a saúde humana, animal e ambiental.

É um dos vários esforços em andamento para abordar essas lacunas, que vão muito além da gripe aviária. Como a maioria dos outros países, os Estados Unidos não possuem um sistema nacional abrangente de rastreamento de doenças em animais de estimação. Enquanto o CDC são responsáveis pela proteção da saúde humana e o Departamento de Agricultura se concentra em animais de fazenda, os animais domésticos tendem a ser negligenciados.

"Esta é uma população que fica um pouco perdida no meio do caminho", diz Jennifer Granick, residente veterinária da Universidade de Minnesota, que é uma das fundadoras de um esforço separado para criar um sistema de vigilância de doenças para animais de estimação.

É um ponto cego em saúde pública que coloca tanto animais quanto pessoas em risco, disseram os especialistas. Muitas doenças infecciosas —incluindo gripe aviária, Covid e Mpox— são zoonóticas, o que significa que podem se espalhar de animais para humanos e vice-versa. E há poucos animais com os quais as pessoas têm mais contato do que aqueles que vivem em suas casas.

Os animais de companhia também servem como uma ponte entre o mundo natural e o humano e podem ser sentinelas para riscos de saúde compartilhados.

"Eu acho que se você tivesse que escolher um grupo de animais para investir e realmente obter boas informações de rastreamento de saúde, seriam os animais de estimação", diz Sarah Hamer, epidemiologista veterinária da Universidade do Texas A&M.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

Patógenos de animais de estimação

Os cientistas sabem há anos que os gatos são suscetíveis à gripe aviária, que podem contrair ao caçar aves selvagens infectadas. Mas o surto em laticínios criou novos riscos; desde o final de março, dezenas de casos de gripe aviária foram confirmados em gatos americanos, alguns dos quais foram infectados após lamberem leite contaminado com o vírus. (Outros casos foram mais misteriosos, incluindo várias infecções recentemente relatadas em gatos domésticos sem exposições conhecidas ao vírus.)

Infecções por gripe aviária em mamíferos são motivo de preocupação, dando ao vírus oportunidades de evoluir para uma ameaça maior para os humanos. "Mas acho que é muito importante que nos concentremos fortemente nos gatos", diz Kristen Coleman, pesquisadora de doenças infecciosas da Universidade de Maryland.

Gatos infectados por aves selvagens podem levar o vírus para casa, transmitindo-o para seus donos, enquanto aqueles que rondam fazendas leiteiras podem transportar o vírus para fora das instalações, espalhando-o para animais selvagens. Até o momento, no entanto, os gatos têm sido relativamente negligenciados na vigilância da gripe aviária.

"A maioria dos financiamentos —pelo menos do governo— está indo para a vigilância em humanos e em bovinos leiteiros", disse Coleman, que está trabalhando para estabelecer um programa de vigilância da gripe em abrigos de animais. "E vejo uma lacuna aí com os animais de companhia."

Houve muitos obstáculos para a criação de sistemas de vigilância para animais de estimação. Historicamente, muitos veterinários trabalhavam em consultórios individuais, mantendo registros de maneiras idiossincráticas. (Códigos de diagnóstico padronizados não são amplamente utilizados na medicina veterinária.) E quando se tratava de monitoramento de doenças em animais, muitas nações, incluindo os Estados Unidos, priorizavam animais de fazenda.

"Os governos simplesmente não investem em vigilância de animais de companhia", diz Scott Weese, veterinário de doenças infecciosas da Universidade de Guelph, em Ontário.

Resultados em tempo real

Avanços tecnológicos e mudanças na indústria veterinária, incluindo o surgimento de grandes redes veterinárias e o aumento do uso de seguros para animais de estimação, tornaram mais viável coletar grandes volumes de dados de saúde sobre animais de estimação.

A Trupanion agora segura mais de 1 milhão de animais de estimação, e mais de 10 mil clínicas em toda a América do Norte usam o software da empresa para enviar pedidos de seguro. Um aumento repentino nos pedidos de cães tossindo na Califórnia ou gatos com febre em Nova York pode ser um sinal precoce de um surto de doença. A longo prazo, a empresa espera construir um sistema que possa sinalizar automaticamente tais aberrações, diz Weinrauch. Mas começará com investigações mais focadas, como vasculhar os dados em busca de sinais de que a gripe aviária possa estar se espalhando entre os gatos.

Na Universidade de Minnesota, Granick e seus colegas têm construído a Rede de Vigilância Veterinária de Animais de Companhia (CAVSNET, na sigla em inglês), que coleta automaticamente registros eletrônicos de saúde de clínicas veterinárias em todo o país. O sistema, que atualmente recebe dados mensalmente de cerca de 1.400 clínicas, ainda não está equipado para detecção de surtos em tempo real, diz Granick.

Mas foi inspirado por um sistema semelhante na Grã-Bretanha, a Rede de Vigilância Veterinária de Pequenos Animais, que forneceu prova de princípio. Administrado por uma pequena equipe na Universidade de Liverpool, a rede recebe registros veterinários e resultados de laboratório de todo o país, muitas vezes quase em tempo real.

Uma vez em funcionamento, esses tipos de sistemas de vigilância podem fornecer uma ampla variedade de insights. Por exemplo, Granick e seus colegas já estão analisando os registros do CAVSNET para aprender mais sobre as práticas de prescrição de antibióticos na medicina veterinária. Assim como na medicina humana e na agricultura, o uso excessivo de antibióticos em animais de estimação poderia impulsionar o surgimento de superbactérias resistentes a medicamentos.

Em alguns casos, pode ser mais fácil rastrear os riscos de saúde pública em animais de estimação do que em pessoas. A doença de Lyme, uma doença transmitida por carrapatos que tem expandido sua área geográfica, afeta tanto cães quanto pessoas. No entanto, os cães são rotineiramente testados para anticorpos contra as bactérias que causam a doença de Lyme, enquanto as pessoas não são.

Nos Estados Unidos, o Conselho de Parasitas de Animais de Companhia rastreia a prevalência da doença de Lyme em cães usando resultados de testes coletados de grandes laboratórios veterinários. Todo mês, o conselho publica mapas da prevalência de Lyme e de outras doenças parasitárias em cada condado.

"Nosso objetivo era informar as pessoas sobre o que está em seu quintal", diz Christopher Carpenter, veterinário e diretor executivo do conselho.

Em nível de condado, os cálculos do conselho sobre as taxas de doença de Lyme em cães estão correlacionados com os números de casos em pessoas, descobriram os cientistas. Isso sugere que até mesmo pessoas sem animais de estimação poderiam usar os mapas para avaliar seu próprio risco em constante evolução, afirma Carpenter.