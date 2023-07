Atacante da Noruega sente dor e é substituída segundos antes de jogo contra a Suíça

São Paulo



A atacante Ada Hegerberg, 28, protagonizou uma cena inusitada antes do início da partida entre Suíça e Noruega ela segunda rodada da Copa do Mundo feminina, na madrugada desta terça-feira (25).

Com dor na virilha, a craque norueguesa saiu do gramado logo após a execução dos hinos nacionais e precisou ser substituída por Sophie Román Haug poucos segundos antes do jogo.

A atacante norueguesa Ada Hegerberg (à direita) e suas companheiras de equipe posam para a foto do time antes da partida contra a Suíça - Saeed Khan/AFP

Segundo o médico da seleção, Trygve Hunemo, Ada sentiu dores durante o aquecimento.

Em 2018, a atleta ganhou a tradicional premiação Bola de Ouro, organizada pela revista France Football, como melhor jogadora da temporada.

Dirigidas por Hege Riise, campeã como atleta há 20 anos, as norueguesas entraram em campo pela recuperação e pela sobrevivência. Mas até o momento não saíram do 0 a 0 contra as suíças.