Brasil encara a França na Copa do Mundo feminina

São Paulo

A seleção brasileira encara a França, neste sábado (29), pela segunda rodada da Copa do Mundo de futebol feminino. A partida começou às 7h, no Suncorp Stadium, na Austrália, e está em andamento.

O placar está Brasil 0 x 0 França.

As jogadoras comandadas pela técnica sueca Pia Sundhage chegaram ao duelo embaladas após a goleada na estreia por 4 a 0 sobre o Panamá. Já as francesas pisaram no estádio de Brisbane buscando recuperação após um frustrante empate sem gols com a Jamaica.

Jogadoras do Brasil festejam um dos quatro gols na vitória sobre o Panamá, na estreia - Brenton Edwards - 24.jul.23/AFP

Histórico

Até a partida deste sábado, equipe brasileira jamais venceu a França no futebol feminino. São 11 duelos na história, com seis triunfos franceses e cinco empates. Pior: há quatro anos, o time europeu foi quem eliminou a equipe de Marta e companhia na Copa disputada na França.

O cenário, desta vez, é bem diferente. Eliminada nas quartas de final no Mundial de 2019 e nas semifinais da Eurocopa de 2022, a França teve problemas entre jogadoras e a comissão técnica, trocada a apenas três meses da atual Copa. Chegou Hervé Renard, treinador da Arábia Saudita na Copa do Mundo masculina, que ainda tenta se achar.

Já o Brasil contratou a sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica à frente dos Estados Unidos, e construiu um ciclo considerado bastante positivo. A equipe caiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, realizados em 2021, com derrota nos pênaltis para o Canadá, que viria a ficar com a medalha de ouro. Depois disso, obteve resultados expressivos. Vencedora da Copa América, sem grandes rivais continentais, mostrou força também em duelos com potências da Europa.