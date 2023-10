Fluminense supera Internacional e volta à final da Libertadores após 15 anos

São Paulo

De virada, o Fluminense superou o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (4) no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela semifinal da Copa Libertadores. A vitória recoloca o tricolor carioca em uma final do torneio após 15 anos.

A primeira partida, uma semana antes no Maracanã, havia terminado em 2 a 2. Na ocasião, o Fluminense marcou o primeiro gol, teve um jogador expulso, tomou a virada, mas conseguiu buscar a igualdade no placar.

O segundo jogo repetiu o ritmo eletrizante. O tricolor carioca não se abalou com a pressão exercida pela massa gaúcha presente no Beira-Rio e avançou para a final com gols de John Kennedy e Germán Cano.

Desta vez, o tricolor das Laranjeiras saiu atrás no placar. O zagueiro argentino Gabriel Mercado do Inter abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo em jogada de cobrança de escanteio. Ao sair do gol para tentar afastar a bola, o experiente goleiro Fábio tropeçou no companheiro Nino dentro da área e caiu, deixando a meta vazia para o jogador do Internacional cabecear livre.

Ao longo do primeiro tempo, os tricolores não ameaçaram em nenhum momento o gol do uruguaio Rochet.

Atacante John Kennedy do Fluminense comemora gol contra o Internacional pela semifinal da Libertadores no Beira-Rio em Porto Alegre - Diego Vara - 4.out.2023/Reuters

No segundo tempo, no entanto, o Fluminense voltou melhor, com a entrada do atacante John Kennedy no lugar do volante Alexsander e de Martinelli no de Felipe Melo. As trocas promovidas por Diniz surtiram efeito e a equipe carioca conseguiu ficar mais com a bola e criar jogadas até a área do Inter, que atuou mais recuado.

A pressão surtiu efeito aos 35 minutos da etapa final. Kennedy recebeu um passe do argentino Germán Cano e bateu na saída do goleiro uruguaio, encobrindo o arqueiro para empatar o jogo.

Aos 42 minutos, os jogadores do Fluminense trocaram de papel: Kennedy passou de calcanhar para o argentino Cano, que bateu forte da grande área para vencer o goleiro do Internacional e garantir a vaga na final.

Em 2008, na primeira e até então única final que disputou da competição, o tricolor carioca sucumbiu na decisão por pênaltis no estádio do Maracanã diante dos equatorianos da LDU. À época, o time era comandado por Renato Gaúcho e contava com o argentino Dario Conca e o artilheiro Washington Coração Valente.

Com a vitória nesta quarta, o Fluminense volta a eliminar o Internacional em um mata-mata da Libertadores. Em 2012, o tricolor carioca do atacante Fed tirou o time colorado nas oitavas de final.

O clube das Laranjeiras agora vai em busca do título inédito, que pode representar a primeira conquista internacional de Fernando Diniz. Em julho, o técnico foi anunciado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) como técnico interino da seleção brasileira, até a possível chegada do italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid.

Até aqui, o único título de maior expressão do técnico da seleção é o Campeonato Carioca de 2023, quando bateu na final o Flamengo à época comandado pelo português Vítor Pereira.

Diniz também venceu a Copa Paulista em 2009 e 2010, por Votoraty e Paulista de Jundiaí, mas se trata de um torneio de menor expressão do estado de São Paulo.

No atual elenco do Fluminense, três jogadores conhecem o gosto de levantar uma taça da Libertadores. O volante Felipe Melo venceu duas vezes com o Palmeiras, em 2020 e 2021. O lateral Jorge, afastado por causa de uma lesão, também participou da conquista palmeirense em 2021. Já o meia Paulo Henrique Ganso venceu pelo Santos em 2011 ao lado do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Jr.

Para chegar à final da Libertadores, o tricolor das Laranjeiras se classificou em primeiro lugar em seu grupo, deixando para trás River Plate, da Argentina, Sporting Cristal, do Peru, e The Strongest, da Bolívia.

Nas oitavas de final, empatou em 1 a 1 no jogo de ida contra o Argentino Juniors, no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, e venceu por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Samuel Xavier e John Kennedy.

Nas quartas, o Fluminense passou sem dificuldades pelo Olímpia, do Paraguai, com uma vitória por 2 a 0 dentro de casa e por 3 a 1 no Defensores del Chaco, em Assunção. O tricolor devolveu a derrota que sofreu para os paraguaios em 2022, quando caiu ainda na terceira fase (antes da fase de grupos) da Libertadores.

Agora, a equipe comandada por Fernando Diniz espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors. Os dois times se enfrentam nesta quinta (5) no Allianz Parque, em São Paulo. A primeira partida terminou em empate por 0 a 0 na Bombonera, em Buenos Aires.

A final está marcada para 4 de novembro, no estádio do Maracanã, no Rio.

Sexto na série A do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, a 11 do líder Botafogo, o Fluminense volta as atenções agora ao torneio nacional. No domingo (8), os tricolores medem forças em clássico contra o Botafogo no Maracanã e na sequência pegam o Corinthians (13º colocado) dentro de casa.