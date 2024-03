Corinthians vence nos acréscimos, mas depende de rivais para se manter vivo no Paulista

São Paulo

O Corinthians venceu o Santo André por 3 a 2 na tarde deste sábado (2), na Neo Química Arena, em Itaquera. Com o resultado, a equipe de António Oliveira segue com chances de classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista, mas depende de outros resultados. Os gols foram de Maycon, Yuri Alberto e Pedro Raul para a equipe da casa; Bruno Michel e Lorran fizeram para os visitantes.

Para seguir sonhando, porém, o Corinthians precisa que Mirassol, que enfrenta a Portuguesa, fora de casa, às 18h, e a Inter de Limeira, que joga contra o Ituano, em casa, às 20h, não vençam suas partidas.

Um triunfo de qualquer um deles elimina a equipe, que agora tem 13 pontos, ainda na lanterna do Grupo C. Ambos os concorrentes têm 14, e o Bragantino, já classificado e líder da chave, tem 18 e enfrenta o Santos neste domingo, em casa. Os dois melhores se classificam.

Yuri Alberto comemora gol durante a vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Santo André neste sábado (2), no Itaquerão - Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress

O Corinthians encontrou nesta tarde um Santo André --lanterna da competição, com 5 pontos e nenhuma vitória— aguerrido. No início da partida, conseguiu criar dificuldades. Mas conforme o primeiro tempo foi se desenvolvendo, a equipe da casa começou a controlar as ações. Aos 22, Fagner deu belo lançamento para Maycon que, dentro da área, matou no peito e chutou para abrir o placar.

O Santo André tentou pressionar no começo da segunda etapa. Assustou Cássio numa finalização de Igor Fernandes, defendida por Cássio, e numa cobrança de escanteio de Bruno Michel, que tocou o travessão.

O Corinthians resistiu bem e também teve oportunidades para aumentar, com Yuri Alberto, que cabeceou para a defesa de Luiz Daniel, e Fausto Vera, que, de fora da área, acertou chuta perigoso, que passou à esquerda do gol.

Aos 27, enfim, chegou ao segundo gol. Hugo tocou para Yuri Alberto que, da entrada da área, marcou.

Aos 35, Bruno Michel descontou para os visitantes após cobrança de escanteio. Pouco depois, Lorran esticou a perna dentro da área para empatar a partida, já aos 42 do segundo tempo. Nos acréscimos, porém, Fagner cruzou da direita e Pedro Raul escorou para dar a vitória à equipe paulistana.