São Paulo contrata Luis Zubeldía até o fim de 2025

São Paulo

O São Paulo confirmou na noite deste sábado (20) a contratação do argentino Luis Zubeldía, 43, como seu novo treinador. A escolha do técnico havia sido adiantada pela coluna Mônica Bergamo.

Zubeldía começa a trabalhar na próxima semana, em substituição a Thiago Carpini, demitido na última quinta (18) após derrota para o Flamengo.

A equipe de apoio do novo técnico será formada pelos assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano, informou o clube. O contrato firmado vai até 31 de dezembro de 2025.

Luis Zubeldía comanda LDU em partida contra o Defensa y Justicia na Copa Sul-Americana - Juan Mabromata - 4.out.2023/AFP

O treinador comandou até o fim do ano passado o time equatoriano, tendo eliminado o São Paulo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana nos pênaltis, quando o colombiano James Rodriguez perdeu sua cobrança. Na semifinal, a LDU eliminou o Defensa y Justicia-ARG e bateu o Fortaleza na final para se sagrar campeão do torneio continental.

Zubeldía também conquistou com a LDU o Campeonato Equatoriano em dezembro. Pouco após o título nacional, deixou o comando da equipe em comum acordo com a direção equatoriana.

O São Paulo já havia procurado por Zubeldía no início do ano, quando buscava um técnico para o lugar de Dorival Júnior. A direção tricolor chegou a fazer contato com o argentino, mas não seguiu com as conversas. Coordenador do futebol do São Paulo, Muricy Ramalho criticou na época a postura do treinador, que, segundo o dirigente, teria dificultado uma aproximação entre as partes.

"Esse não entrevistamos, ele marcou, depois não queria conversar, foi muito rápido. Muita pose, pode ser daqui dois dias, daqui três dias, e a gente louco no mercado para trazer um treinador. Você vai desculpar, aqui é São Paulo, meu filho. Não é 'vou conversar com você amanhã'. Mas pelo menos conversar, não é aceitar ou não, a gente queria saber como o cara é. 'Hoje não vai dar, amanhã não vai dar'. E a gente louco no mercado. Ele todo dia isso", afirmou Muricy na ocasião em entrevista à CNN.

O São Paulo acabou fechando com Thiago Carpini, que chegou a vencer a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, além de encerrar um tabu que incomodava a torcida ao comandar o clube do Morumbi na primeira vitória contra o Corinthians na Neo Química Arena. A eliminação para o Novorizontino no Campeonato Paulista e o início ruim no Brasileiro, contudo, pesaram para a decisão da direção de encerrar o contrato com Carpini.

Desta vez, aparentemente a resistência demonstrada pelo argentino não se repetiu. O fato de estar sem clube pode ter contribuído para a nova postura do técnico.

À frente do São Paulo, Zubeldía terá a missão de recuperar o time após duas derrotas nas primeiras rodadas do Brasileiro —no pior início do time no torneio nacional em 34 anos—, além de buscar a classificação para a fase de mata-mata da Copa Libertadores.

O time joga contra o Atlético-GO neste domingo (21), às 18h30, em Goiânia.