José Mourinho é apresentado como técnico do Fenerbahçe em estádio lotado

Istambul (Turquia) | AFP

O técnico português José Mourinho, 61, foi apresentado neste domingo (2) como o novo comandante do Fenerbahçe, da Turquia. No sábado (1°), o próprio treinador revelou o acerto com o clube nas redes sociais.

O autoproclamado "Special One" desembarcou em Istambul poucas horas depois de acompanhar a final da Champions League, em que o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund, em Wembley, na Inglaterra.

Depois, seu deslocamento até o estádio Sükrü Saracoglu, onde ele foi recebido por milhares de torcedores, foi transmitido ao vivo pelo canal do Fenerbahçe no YouTube e em outros veículos da mídia esportiva.

"Normalmente um técnico é amado depois de vitórias. Neste caso sinto que sou amado antes. Isso para mim é uma grande responsabilidade, e prometo que a partir de agora, essa camisa é minha pele. Futebol é paixão, e não há lugar melhor para sentir isso. Quero trabalhar para o futebol turco e ajudar a melhorá-lo, mas o mais importante é o Fenerbahçe", afirmou o português.

José Mourinho tira selfie com torcedores do Fenerbahçe as - Umit Bektas/Reuters

Mourinho chega a um dos três grandes clubes turcos com o objetivo de devolver a glória a uma equipe que não vence o campeonato local há dez anos e que perdeu a última edição para o Galatasaray, um dos seus grandes rivais.

Entre outros, o português conquistou a Champions com Porto (2004) e Inter de Milão (2010), assim como a Premier League com o Chelsea (2005, 2006 e 2015), o Campeonato Italiano (2009 e 2010) novamente com a Inter, além do Campeonato Espanhol (2012) com o Real Madrid.

Recentemente, porém, sua carreira estava em declínio, com passagens discretas por Manchester United, Tottenham e Roma.

Na Turquia, liderará o banco da décima primeira equipe de sua carreira como treinador principal.