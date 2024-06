Mbappé e Endrick criam desafio para o supercampeão Real Madrid

São Paulo

Ainda em festa pela conquista de sua 15ª Champions League, o Real Madrid já está pronto para receber as novas estrelas que prometem deixar o time espanhol ainda mais difícil de ser batido pelos adversários.

De uma vez só, o time espanhol vai integrar ao seu elenco dois desejos antigos do presidente Florentino Pérez: o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Endrick.

O ex-palmeirense desembarca em Madri um ano e meio depois de ter assinado com o clube europeu, enquanto o jogador do ex-Paris Saint-Germain se juntará ao estrelado plantel depois de não renovar seu vínculo com a equipe francesa.

Mbappé acena antes de partida do Paris Saint-Germain na capital francesa - Franck Fife - 24.set.23/AFP

A chegada dos dois craques é o sonho de qualquer técnico para a próxima janela de transferências, mas é também um desafio para Carlo Ancelotti. O treinador italiano terá de achar a melhor formação tática para encaixar os reforços sem ter de abrir mão de suas atuais peças de ataque, incluindo Rodrygo e, sobretudo, Vinicius Jr, maior candidato do atual elenco a ser eleito o melhor do mundo nesta temporada.

O brasileiro ganhou ainda mais moral com seu gol na final da Champions contra o Borussia Dortmund, na vitória madrilenha por 2 a 0, e certamente é uma das peças intocáveis do ataque.

As demais vagas possuem uma disputa mais aberta, principalmente pelas credenciais dos reforços.

Mbappé, o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, deixou o clube francês depois de sete temporadas e 14 títulos. Embora não tenha alcançado o caneco da Champions League, a maior ambição do clube, saiu com status de ídolo.

Aos 25 anos, terá sua contratação anunciada pelo Real Madrid ainda nesta semana, de acordo com jornais da Espanha. Já sua chegada à capital espanhola é esperada em julho, depois da Eurocopa.

Endrick, multicampeão pelo Palmeiras antes mesmo de completar 18 anos, também se prepara para treinar com os brasileiros Vinicius Junior e Rodrygo na Espanha. O jogador deve se apresentar na metade de julho, depois da Copa América.

O jovem de Taguatinga, no Distrito Federal, foi vendido ao Real Madrid quando tinha 16 anos, em um acordo de 72 milhões de euros (R$ 410 milhões), uma das maiores transações de jogadores brasileiros na história.

Não foram anunciados detalhes da atuação de Endrick, mas o jornal espanhol As reportou que o Real Madrid descartou a possibilidade de iniciá-lo no Castilla, a equipe secundária do clube, e não pretende emprestá-lo.

Endrick, como era esperado, vem abordando sua ida à Espanha com entusiasmo e não poupa elogios a seus futuros companheiros de equipe. O jogador já sublinhou que tem uma relação muito boa com os dois atacantes brasileiros do Real Madrid e disse não ver riscos ao seu trabalho no clube com a chegada de Mbappé à capital espanhola.

"Em uma equipe vencedora, nenhum jogador é uma ameaça para outro. Estar ao lado de grandes jogadores e competir com eles por uma vaga só me fará melhorar, alcançar um nível mais alto e ganhar mais títulos", disse em entrevista ao jornal As.

Rodrygo, por sua vez, se viu obrigado a reforçar que não planeja deixar o Real Madrid depois de declarações suas serem interpretadas como indício de um rompimento. Em um perfil publicado pela revista GQ da Espanha, o jogador de 23 anos afirmou que o Manchester City "é o melhor time do mundo, o que joga o melhor futebol", o que rendeu uma avalanche de especulações na imprensa.

Dias antes, ele havia dito que tudo poderia acontecer em relação ao seu contrato com o Real, em um movimento lido como uma tentativa de garantir sua vaga entre os titulares, nitidamente na berlinda com a incorporação de Mbappé à equipe. "Sempre quero estar neste clube, mas vamos ver", ele afirmou.

Com a controvérsia instalada, Rodrygo veio a público se defender, dizendo que sua declaração tinha sido "completamente tirada de contexto". "Para ser muito direto, estou muito feliz no Real Madrid, vivo um sonho a cada dia e não passa pela minha cabeça deixar o clube da minha vida."

Em uma tentativa de baixar a fervura, Ancelotti declarou, às vésperas da final da Champions, que Rodrygo "sempre foi, ainda é e vai continuar sendo" muito importante para o clube. Eric Goes, pai e representante do jogador, também agiu para aplacar os rumores, insistindo que Rodrygo era "um madridista de verdade". O brasileiro tem contrato com o clube até 2028.

A disputa por espaço ocorre sob uma transição mais ampla no elenco, com a aposentadoria de Toni Kroos, 34, que se despediu do Real Madrid na final no estádio de Wembley, a ascensão do britânico Jude Bellingham, 20, e a consagração de Vini Jr, 23, como peça fundamental da engrenagem madrilenha.

Luka Modric, 38, maior parceiro de Kroos no meio-campo do Real nos últimos dez anos, deve permanecer no clube por mais um ano, segundo o que sugeriu o presidente do Real, Florentino Pérez, em entrevista depois da vitória em Londres. O croata, de qualquer forma, já perdeu boa parte do espaço que um dia teve na equipe.

O movimento reflete a política de contratação de jovens promissores, implementada por Pérez no clube. De acordo com um estudo do Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos, sediado na Suíça, a média de idade dos jogadores contratados pelo Real Madrid entre 2013 e 2023 foi de 22,87 anos, a menor entre todos os clubes dos cinco grandes campeonatos europeus.

Entre as 43 contratações do Real no período, 81,4% foram de jogadores com menos de 25 anos —nenhum jogador com mais de 30 anos foi negociado pela equipe espanhola.

Resta ver como Ancelotti, celebrado por sua genialidade em construir um time coeso, vai alinhavar as novas aquisições de peso e contornar os conflitos que parecem latentes. Pouquíssimos técnicos do mundo têm o luxo de se preocupar em fazer Endrick, Mbappé, Rodrygo e Vini Jr trabalharem juntos.