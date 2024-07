Caminho de Sunisa Lee, ginasta dos EUA, até as Olimpíadas teve perseguidores e doença

The New York Times

Sunisa Lee, a medalhista de ouro no individual geral da ginástica feminina nos Jogos Olímpicos de Tóquio, acordou uma manhã do ano passado e se assustou com seu reflexo no espelho.

Seu rosto parecia ter sido inflado com uma bomba de ar. Suas articulações estavam tão inchadas que mal conseguia dobrar os joelhos ou tornozelos. Uma balança revelou que ela havia ganhado mais de 4 kg.

Sua mente disparou: Será que estava comendo demais? Seria o pólen no ar? Talvez fosse alérgica ao novo cachorro de sua colega de quarto?

"Eu estava tipo, quem é essa pessoa me olhando?" Lee, que está competindo pelos Estados Unidos nos Jogos de Paris, disse em uma entrevista. "Foi tão assustador. Eu não sabia na época, mas a antiga Suni se foi. E ela nunca mais voltaria."

Sunisa Lee, ginasta dos Estados Unidos, durante classificatória nas Olimpíadas de Paris-2024 - CaoCan/Xinhua

Lee foi uma vencedora surpresa em Tóquio: Simone Biles —a grande favorita— havia se retirado dos Jogos com um bloqueio mental que a fazia se sentir insegura ao realizar seus saltos e giros no ar.

O título de medalhista de ouro veio com um nível de celebridade que Lee, uma jovem quieta de 18 anos de uma comunidade Hmong conservadora em Minnesota, não estava preparada —e não queria.

Ela teve perseguidores, incluindo um que seus treinadores dizem ter tentado rastreá-la em pelo menos três estados. Na Universidade de Auburn, onde fez parte da equipe de ginástica por dois anos, a atenção que recebia era tão sufocante que ela recorreu a fazer aulas online de seu quarto para evitar o campus.

Em vez de se deleitar com sua celebridade, Lee, agora com 21 anos, disse que estava deprimida e solitária.

Mas o motivo do inchaço de seu corpo naquela manhã do ano passado foi a virada mais assustadora de todas. Os médicos inicialmente disseram que ela nunca mais faria ginástica.

"Por tantas razões diferentes desde Tóquio, eu tive que realmente amadurecer, e rápido", disse ela.

Após os Jogos de Tóquio, Lee deixou sua cidade natal, St. Paul, Minnesota, contra a vontade de seus pais e foi para a universidade em Auburn e uma série de outras oportunidades, incluindo programas de TV.

Seus pais, Yeev Thoj e John Lee, tinham outros planos para ela após as Olimpíadas.

John Lee disse em uma entrevista que queria que Suni "trabalhasse, ficasse em Minnesota e fosse para a escola". Ele disse que está acostumado com as meninas Hmong ficando com seus pais até se casarem, não partindo em aventuras distantes.

Ela mal tinha se estabelecido em Auburn antes de ir para Los Angeles por alguns meses para competir no "Dancing With the Stars". Foi a primeira vez que ela morou sozinha, e a geladeira de seu apartamento refletia isso, disse seu treinador de longa data, Jess Graba.

Dentro estavam entregas do Uber Eats com garfos ainda nos recipientes e pacotes não abertos há dias que haviam ficado na porta de Lee por horas porque ela tinha sido chamada inesperadamente para o ensaio de dança.

Graba voava para Los Angeles de St. Paul a cada poucas semanas para verificar Lee, garantindo que ela acompanhasse suas aulas online em Auburn. Ele e sua esposa e colega treinadora, Alison Lim, conhecem Lee desde os 6 anos. Quando Jess Graba viu a comida descoberta na geladeira de Lee, ele disse a ela: "Hum, botulismo muito? Suni, você não pode comer assim."

E quando ela disse que a secadora de roupas não estava funcionando, ele investigou e encontrou um acúmulo de fiapos de um polegada na armadilha. Seu irmão gêmeo, Jeff Graba, treinador principal de ginástica em Auburn, também visitava, e os dois faziam uma limpeza profunda no apartamento.

Quando voltou para Auburn, Lee se tornou a primeira campeã olímpica do individual geral feminino a competir na ginástica universitária. Ela trouxe um entusiasmo incomum para o programa.

Em seu quarto no dormitório, Lee encontrou bilhetes que admiradores deslizaram sob sua porta e ouviu batidas a toda hora de estudantes pedindo sua foto. Nas cafeterias, ela via estudantes tirando fotos e vídeos dela enquanto comia. As pessoas a encaravam enquanto atravessava o campus e gritavam seu nome.

Sunisa Lee spós ser selecionada para o time dos Estados Unidos nas Olimpíadas Paris-2024 - Matt Krohn/USA TODAY Sports via Reuters Con

Mais preocupante, um homem Hmong de 40 ou 50 anos a havia seguido de Minnesota, disseram seus treinadores. Ele havia aparecido na Midwest Gymnastics em Little Canada, Minnesota, o ginásio de Jess Graba, procurando por Lee.

Tudo o que Lee queria era ficar em seu quarto, onde se sentia segura, disse ela.

Ela acrescentou: "Tive que aprender a ficar sozinha."

Em novembro de 2022, Lee anunciou que estava deixando Auburn após a temporada de primavera para se preparar para os Jogos de Paris.

Sua última competição foi na Geórgia, onde a segurança teve que vasculhar o hotel em busca de dois homens que a estavam perseguindo, disse Jeff Graba. E nos dias após aquela competição, seus tornozelos incharam. Dias depois, ela acordou inchada por todo o corpo.

Os médicos pensaram que poderia ser uma reação alérgica, mas após inúmeros testes e inúmeras perguntas, o culpado estava claro: os rins de Lee não estavam funcionando corretamente.

Ela se mudou para casa em Minnesota, vivendo em seu próprio apartamento. Muitos dias e noites, ela ficava prostrada na cama. Uma biópsia revelou que ela estava lidando com duas doenças renais, cujos nomes ela não quer revelar. Médicos da Clínica Mayo tentaram diferentes combinações de medicamentos para controlar seus sintomas. Mudanças nesse regime frequentemente vinham com efeitos colaterais, incluindo ganho de peso e exaustão.

"Não era algo como eu poderia simplesmente tomar um comprimido e ficar melhor; eu teria que lidar com isso pelo resto da minha vida", disse ela.

Lee ficou de repouso na cama por semanas, tirou cinco meses de folga e ganhou 20 kg em sua estrutura de 1,52 metros antes de voltar para a academia.

O esteroide que Lee estava tomando enfraqueceu seus ligamentos e tendões. A parte mais difícil, disse Graba, era que sua mente tinha certeza de que ela ainda poderia realizar sua ginástica de alto nível habitual, mas seu corpo não estava pronto.

Lee voltou para dois importantes campeonatos nacionais em 2023 e ganhou medalhas em ambos, mas não sem desafios. Ela estava em uma dieta rigorosa com baixo teor de sódio. Lee recusou um convite para o acampamento de seleção para o campeonato mundial. Ela precisava de mais tempo.

Em 4 de janeiro de 2024, o médico de Lee ligou para dizer que seus medicamentos estavam funcionando bem e ela não precisaria fazer infusões com tanta frequência. Esses tratamentos a exauriam e frequentemente a faziam regredir pelo menos uma semana, disseram seus treinadores. Agora ela poderia se concentrar no treinamento para as Olimpíadas de Paris.

Paris-2024 Um guia diário com o que rolou e vai rolar nos Jogos Olímpicos na França Carregando...

Seus problemas de saúde dificultaram treinar da maneira como ela estava acostumada, e Lee estava frustrada e emocionalmente esgotada. Ela teve que aprender uma maneira mais deliberada de treinar.

"Sempre que estou conversando com meus treinadores, eu fico muito triste porque nunca mais serei a mesma, como a mesma Suni, não a mesma atleta", disse ela. "E eles diziam tipo, bom."

Ela explicou que Graba e Lim dizem a ela que ela é uma atleta mais resistente e resiliente agora por causa do que ela passou.

Às vezes, ela precisou ser convencida disso. Durante a competição de salto sobre a mesa nos campeonatos nacionais dos EUA do mês passado, Lee caiu sentada e saiu do chão para ter o que mais tarde chamou de "um colapso".

"Na minha cabeça, eu já estava tipo, OK, acabou, é isso", disse ela.

Mas Biles apareceu para dar-lhe uma conversa motivacional, e funcionou.

As doenças renais de Lee estão agora em remissão. Nas eliminatórias olímpicas dos EUA do mês passado, ela terminou em quarto lugar no geral para garantir seu lugar em sua segunda equipe olímpica. Seus pais a assistiram de um camarote.

Falando para a multidão através de um microfone com seus colegas olímpicos ao seu lado, ela disse: "Há um ano, eu nem achava que isso era possível", lutando para pronunciar aquela última palavra antes de dobrar-se em lágrimas.